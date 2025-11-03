किस्मत से मिला मौका और शेफाली वर्मा ने छोटी उम्र में बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप फाइनल में छा गई हरियाणा की बेटी

प्रियंका देशवाल, रोहतक। ‘म्हारी छोरी छोरों तै कम है के…’ यह कहावत हरियाणा की मिट्टी का गर्व है और इसे हकीकत बनाया है रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा ने। महिला वनडे विश्व कप फाइनल में उनके बल्ले से निकली आतिशी पारी ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई, बल्कि दुनिया के मंच पर हरियाणा की बेटी के हौसले को भी साबित किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल में शेफाली ने ओपनिंग करते हुए 78 गेंदों पर 87 रन की शानदार पारी खेली।

इसी प्रदर्शन पर उन्हें प्लेयर आफ द मैच चुना गया। वह पुरुष और महिला, दोनों वर्ल्ड कप इतिहास में फाइनल या सेमीफाइनल में यह अवार्ड पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोमवार को रोहतक की घनीपुरा कालोनी में त्योहार जैसा माहौल रहा।

मोहल्ले में मिठाइयां बंटी, ढोल बजे और हर जुबान पर एक ही नाम गूंजा- शेफाली। पिता संजीव वर्मा ने कहा, ‘हमारी बेटी ने वो कर दिखाया जो हरियाणा के बेटे भी सोचें।’ पिता से कहा था—एक पल मिला तो याद रखेंगे पिछले एक साल से शेफाली फार्म से बाहर थीं और भारतीय टीम में जगह पक्की नहीं थी।

विश्व कप टीम में नाम जरूर आया, पर प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिल रहा था। पिता संजीव वर्मा ने बताया, ‘फोन पर उसने कहा था-अभी टीवी पर टीम को देख रही हूं, पर अगर मुझे एक पल भी मौका मिला, तो कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि सब याद रखेंगे।’ वो पल तब आया जब खिलाड़ी प्रतिका रावल चोटिल हो गईं।

इसी मौके को शेफाली ने ऐसे लपका कि इतिहास बन गया। उन्हें सेमीफाइनल में मैदान पर उतारा गया। इसके बाद फाइनल में 7 चौके और 2 छक्कों से सजी 87 रन की पारी ने भारत को विश्व कप जिताया और शेफाली को विश्व क्रिकेट के शीर्ष पर पहुंचा दिया।