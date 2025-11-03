भारत की हवा में बहता है क्रिकेट

थान्या बोलीं, साउथ अफ्रीका से कौन आया? हमारे पुराने क्रिकेट खिलाड़ी कहां थे? क्या ये इवेंट उनके लिए इतना बड़ा नहीं था? जब इतने बड़े खिलाड़ी नहीं आए तो क्या वे यह सोच रहे थे कि हमारी टीम हार जाएगी? क्या यही संदेश वो देना चाहते थे?

थान्या वूर ने भारतीय फैंस की तारीफ करते हुए कहा, आप लोग इस खेल को जीते हैं। यह आपका नाश्ता, लंच और डिनर है। आप इस वर्ल्ड कप के विजेता हैं और आप इसके पूरी तरह हकदार हैं।

भारतीय दिग्गज पहुंचे स्टेडियम

गौरतलब हो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए नवी मुंबई में दिग्गजों का जामवाड़ा लगा। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी स्टैंड में मौजूद रहीं। थान्या ने अपने देश के रवैये की कड़ी आलोचना की।