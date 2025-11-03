'भारत जीता क्योंकि सचिन और दिग्गजों का सपोर्ट मिला, हमारे क्रिकेटर कहां हैं?' साउथ अफ्रीकी एक्ट्रेस ने वीडियो से खोले बड़े राज
साउथ अफ्रीका की एक्ट्रेस और लेखिका थान्या वूर खुद को 'क्रिकेट नर्ड' बताती हैं। उन्होंने भारतीय महिला टीम की जमकर तारीफ की है। थान्या ने कहा कि भारत जीत का हकदार था। इसके पीछे की वजह बताते हुए अफ्रीकी एक्ट्रेस ने कहा कि महिला टीम को सपोर्ट करने के लिए मेंस क्रिकेट टीम के दिग्गज स्टेडियम में मौजूद थे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका की एक्ट्रेस और लेखिका थान्या वूर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तारीफ की है। उन्होंने अपने देश की महिलाओं के क्रिकेट वर्ल्ड कप के प्रति उदासीनता पर निराशा जताई। थान्या ने भारत की तारीफ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।
भारत जीत का हकदार
थान्या ने वीडियो में कहा, भारत, तुम इस जीत के हकदार हो। आपकी जीत तय थी, आप इसे डिजर्व भी करते थे। क्योंकि, आप का ही बोलबाला था। आपके मेल टीम के क्रिकेटर्स आपको सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन हमारी ओर से कोई नहीं था।
भारत की हवा में बहता है क्रिकेट
थान्या बोलीं, साउथ अफ्रीका से कौन आया? हमारे पुराने क्रिकेट खिलाड़ी कहां थे? क्या ये इवेंट उनके लिए इतना बड़ा नहीं था? जब इतने बड़े खिलाड़ी नहीं आए तो क्या वे यह सोच रहे थे कि हमारी टीम हार जाएगी? क्या यही संदेश वो देना चाहते थे?
थान्या वूर ने भारतीय फैंस की तारीफ करते हुए कहा, आप लोग इस खेल को जीते हैं। यह आपका नाश्ता, लंच और डिनर है। आप इस वर्ल्ड कप के विजेता हैं और आप इसके पूरी तरह हकदार हैं।
भारतीय दिग्गज पहुंचे स्टेडियम
गौरतलब हो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए नवी मुंबई में दिग्गजों का जामवाड़ा लगा। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी स्टैंड में मौजूद रहीं। थान्या ने अपने देश के रवैये की कड़ी आलोचना की।
बता दें कि कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए, जिसमें दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा की शानदार अर्धशतक जड़ा। बाद में दोनों खिलाड़ियों ने गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभाई और साउथ अफ्रीका को 246 पर रोक दिया।
