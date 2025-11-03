Opinion: एक पार्टनर चाहिए था मैच जिताने के लिए..., फाइनल में अकेले लड़ीं Laura Wolvaardt, साथ मिलता तो बदल जाती तस्वीर

भारत ने पीछे छोड़ा

मैच के बाद लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा, आज भारत ने हमें पूरी तरह पछाड़ दिया। हारना निराशाजनक है, लेकिन हम इससे जरूर सीखेंगे और, और मजबूत बनकर लौटेंगे। हमने उन दो खराब मैचों को पीछे छोड़ने में बेहतरीन काम किया। हम या तो बहुत अच्छा खेले या बहुत बुरा, लेकिन शुक्र है कि ज्यादा बार बहुत अच्छा खेले। कई खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट शानदार रहा और मुझे गर्व है जिस तरह टीम ने मजबूती और जज्बा दिखाया।

छलक पड़ा हार का दर्द

लौरा जब ये बयान दे रहीं थी तो उनकी आंखों में हार का दर्द साफ झलक रहा था। वह निराश थीं। उनके मन में सवाल चल रहा होगा कि काश कोई एक मेरे साथ थोड़ा और जज्बा दिखा देता तो साउथ अफ्रीका टीम इतिहास रचने का जश्न मना रही होती। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि लौरा ने कहा कि भारत ने उन्हें पूरी तरह पछाड़ दिया। मैच में ठीक वैसा ही हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन का विशाल स्कोर बनाया।

एक छोर पर थमे रखी उम्मीद

इसके बाद अमनजोत की बेहतरीन फील्डिंग ने भारत को पहली सफलता दिलाई। फिर चला शेफाली और दीप्ति की स्पिन का जादू। साउथ अफ्रीका बड़ी साझेदारी करने में नाकाम रहा। एक छोर से विकेट गिर रहे तो दूसरी छोर पर खड़ी लौरा एक के बाद एक साथियों खिलाड़ियों को पवेलियन लौटते देख रही थीं। उन्होंने हार नहीं मनीं, वह लड़ती रहीं। पहले अर्धशतक फिर शतक पूरा किया। वह महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली महिला कप्तान बनीं।