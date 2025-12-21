IND W vs SL W: स्मृति मंधाना ने वापसी करते हुए रचा इतिहास, इस मुकाम को छूने वाली बनी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। निजी जिंदगी में काफी बुरा समय देखने के बाद मैदान पर उतरीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को वापसी करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। मंधाना की 23 नवंबर को म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से शादी होनी थी जो टूट गई। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार मैदान पर कदम रखा और इतिहास रचा। उन्होंने ये काम विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में रचा जिसमें भारत ने जीत हासिल की।

मंधाना ने इस मैच में बड़ी पारी तो नहीं खेली, लेकिन फिर भी वह अपना नाम एक खास लिस्ट में लिखवा गईं। इस लिस्ट में वह सिर्फ दूसरी ही बल्लेबाज हैं। मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ 25 गेंदों का सामना किया और इतने ही रन बनाए। अपनी पारी में बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने चार चौके मारे।

हासिल किया बड़ा मुकाम अपनी इस पारी के दौरान मंधाना ने टी20 इंटरनेशनल में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने इस पारी में 4000 टी20 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा पार किया। वह ये मुकाम हासिल करने वाली सिर्फ दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। उनसे पहले न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स ने ये काम किया था। यानी वह इस इतने रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं। उनसे पहले अभी तक किसी भी भारतीय महिला बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल में 4000 रनों का आंकड़ा नहीं छुआ है। मंधाना के अब 154 मैचों में 4007 रन हो गए हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने कुल एक शतक और 31 अर्धशतक जमाए हैं।