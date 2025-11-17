IND vs PAK: मैच के बाद भारत और पाकिस्तान की खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ, एक दूसरे के लिए बजाईं तालियां

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका में हुए मैच भारत और पाकिस्तान की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने रविवार को श्रीलंका में एक-दूसरे से हाथ मिलाकर सभी को हैरान कर दिया और दोनों देशों के राजनीतिक तनावों को पीछे छोड़ दिया। टूर्नामेंट के आयोजकों के अनुसार यह दुनिया का पहला दृष्टिबाधित महिलाओं का टी20 मुकाबला है। यहाँ दोनों देशों की खिलाड़ी यह दिखाने में सफल रहीं कि भले ही वे देख नहीं सकतीं, पर खेल भावना और आपसी सम्मान से वे भरपूर हैं।

मई में दोनों दोनों देशों के बीच हुई जंग के बाद से मैदान के अंदर-बाहर चीजें बदल गई हैं। तब के बाद से दोनों देशों के बीच खटास बढ़ी हुई है। सितंबर में हुए एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था और तब से हालात में सुधार नहीं हुआ है।

महिला टीमों ने भी किया ऐसा यह तनाव महिला टीमों तक भी पहुँच गया था जिन्होंने हाल ही में हुए वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी की खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। रविवार को दोहा में हुए इमरजिंग एशिया कप में भी इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए टीम के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। इस मैच में भारत को हार मिली।

हालांकि उम्मीद यही थी कि भारत की दृष्टटिबाधित टीम भी पाकिस्तानी टीम से साथ मैच के बाद हाथ नहीं मिलाएगी। ऐसा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि टॉस के बाद हैंडशेक नहीं हुआ था। लेकिन मैच खत्म होते ही मामला बिल्कुल बदल गया। दोनों टीमों ने एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया।

एक ही बस में पहुंची स्टेडियम दिलचस्प बात यह रही कि दोनों टीमें एक ही बस में मैदान तक पहुँचीं और मैच के बाद न सिर्फ हाथ मिलाए बल्कि एक-दूसरे की खुलकर तारीफ भी की। कटनायक स्थित फ्री ट्रेड जोन मैदान में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में भारत ने लक्ष्य को केवल 10.2 ओवर में ही हासिल कर लिया और आठ विकेट से जीत दर्ज की।