IND A vs PAK A: सीनियरों की राह पर जूनियर, इंडिया ए के खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ
इमरजिंग एशिया कप में इंडिया-ए ने अपनी सीनियर टीम के नक्शेकदम को फॉलो किया है और पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है। इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने-सामने तो हुए लेकिन हाथ नहीं मिलाया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारत की टी20 टीम ने सितंबर में खेले गए एशिया कप में जिस प्रथा को शुरू किया था उसे जितेश शर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए ने अभी तक जारी रखा है। दोहा में खेले जा रहे इमरजिंग एशिया कप में रविवार को इंडिया-ए ने पाकिस्तान शाहींस के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।
मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी राष्ट्रीय गान के लिए आए थे और बिना हाथ मिलाए ही चले गए। कप्तान जितेश ने भी विरोधी टीम के कप्तान इरफान खान से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग चुनी। सीनियर टीम ने ये फैसला इसी साल अप्रैल में हुए पहलगाम हमले और उसके बाद भारतीय सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए लिया।
भारत को नहीं दी थी ट्रॉफी
इस टूर्नामेंट में इंडिया-ए की कप्तानी कर रहे जितेश शर्मा एशिया कप में सीनियर टीम का हिस्सा थे। उस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने सामने हुईं थीं और तीनों बार भारत ने हाथ नहीं मिलाया था। पहली बार ऐसा 14 सितंबर को खेले गए पहले मैच में हुआ था। मैच के बाद भी टीम इंडिया ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था। इसी कारण पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा प्रेजेंटेशन ट्रॉफी में नहीं आए थे।
सुपर-4 में 21 सितंबर को खेले गए दूसरे मैच में भी यही हुआ था। 28 सितंबर को खेले गए फाइनल में तो बात इससे आगे बढ़ गई थी क्योंकि भारत ने साफ मना कर दिया था कि वह किसी पाकिस्तानी अधिकारी से कोई ट्रॉफी नहीं लेगा और एसीसी के अलावा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भारत को विजेता ट्रॉफी देने वाले थे लेकिन भारत ने मना कर दिया था। नकवी फिर ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे जो भारत को अभी तक नहीं मिली है।
भारत की पारी लड़खड़ाई
जहां तक आज के मैच की बात है तो इंडिया-ए अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 136 रनों पर ढेर हो गई। 91 रनों पर भारत के दो विकेट थे। यहां पर तीसरा विकेट गिरा और फिर लगातार विकेट गिरते रहे। वैभव ने एक बार फिर तूफानी बैटिंग की और 28 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 45 रन बनाए। नमन धीर ने 20 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए।
