IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाया तूफान, 161 की स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी गेंदबाजों को चटाई धूल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यूएई के खिलाफ तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इस बार पाकिस्तानी गेंदबाजों की खबर ली है। दोहा में खेले जा रहे इमरजिंग एशिया कप में इंडिया-ए का सामना रविवार को पाकिस्तान-ए से है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और वैभव ने अपनी तूफानी बैटिंग से पाकिस्तानी गेंदबाजों के माथे पर शिकन ला दी।

वैभव ने यूएई के खिलाफ 32 गेंदों पर शतक ठोका था और 42 गेंदों पर 144 रनों की पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ वह इतनी बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए और जल्दी आउट हो गए, लेकिन जितनी देर वह क्रीज पर थे पाकिस्तानी गेंदबाजों को राहत नहीं लेने दी।

पहली ही गेंद से दिखाया दम पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर फेंका नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने और वैभव ने उनका स्वागत ही चौके से किया। पहली गेंद पर चौका मार वैभव ने बता दिया कि वह तूफान लाने उतरे हैं। वह रुके नहीं और लगातार तेजी से रन बनाते रहे। हालांकि, वह अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। सूफियान मुकीम की गेंद पर मोहम्मद फैक ने उनका अच्छा कैच लपका। फैक का पैर बाउंड्री से लगते-लगते बच गया। अगर ये छक्का हो जाता तो वैभव का अर्धशतक भी पूरा हो जाता।