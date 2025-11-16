Language
    IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाया तूफान, 161 की स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी गेंदबाजों को चटाई धूल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:08 PM (IST)

    भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी तूफानी बैटिंग का जलवा दिखाया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है। हालांकि,वह अर्धशतक बनाने से चूक गए। 

    वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाया बल्ले का दम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यूएई के खिलाफ तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इस बार पाकिस्तानी गेंदबाजों की खबर ली है। दोहा में खेले जा रहे इमरजिंग एशिया कप में इंडिया-ए का सामना रविवार को पाकिस्तान-ए से है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और वैभव ने अपनी तूफानी बैटिंग से पाकिस्तानी गेंदबाजों के माथे पर शिकन ला दी।

    वैभव ने यूएई के खिलाफ 32 गेंदों पर शतक ठोका था और 42 गेंदों पर 144 रनों की पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ वह इतनी बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए और जल्दी आउट हो गए, लेकिन जितनी देर वह क्रीज पर थे पाकिस्तानी गेंदबाजों को राहत नहीं लेने दी।

    पहली ही गेंद से दिखाया दम

    पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर फेंका नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने और वैभव ने उनका स्वागत ही चौके से किया। पहली गेंद पर चौका मार वैभव ने बता दिया कि वह तूफान लाने उतरे हैं। वह रुके नहीं और लगातार तेजी से रन बनाते रहे। हालांकि, वह अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। सूफियान मुकीम की गेंद पर मोहम्मद फैक ने उनका अच्छा कैच लपका। फैक का पैर बाउंड्री से लगते-लगते बच गया। अगर ये छक्का हो जाता तो वैभव का अर्धशतक भी पूरा हो जाता।

    वैभव ने 28 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 45 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 160.71 का रहा। वैभव के आउट होने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली। अगर इस मैच में वह टिक जाते तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते।