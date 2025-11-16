Language
    IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी का तूफान हुआ फेल, पाकिस्तान ने इंडिया-ए को 8 विकेट से दी मात

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:06 PM (IST)

    IND A vs PAK A: पहले मैच में यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने वाली इंडिया-ए को रविवार को पाकिस्तान-ए के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी बेअसर साबित हुई। 

    पाकिस्तान-ए ने इंडिया-ए को दी मात

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मध्य क्रम और निचले क्रम की विफलता के बाद गेंदबाजों के बेअसर प्रदर्शन के कारण इंडिया-ए को रविवार को पाकिस्तान-ए के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। वैभव सूर्यवंशी ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज फेल हो गए जिससे पूरी टीम 136 रनों पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान-ए ने 13.2 ओवरों में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

    पाकिस्तान की तरफ से माज सदाकत ने शानदार अर्धशतक जमाया। उन्होंने 47 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली। वैभव फिफ्टी बनाने से चूक गए। उन्होंने 28 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 45 रन बनाए। ये इंडिया-ए की इस टूर्नामेंट में दूसरे मैच में पहली हार है। पहले मैच में उसने यूएई को मात दी थी।

    खराब गेंदबाजी

    भारत के पास बचाने को ज्यादा रन नहीं थे। ऐसे में गेंदबाजों को संयमित गेंदबाजी करनी थी। टीम के गेंदबाजों की न लाइन अच्छी थी न लैंग्थ और इसका फायदा सदाकत ने बखूबी उठाया। उन्होंने आसानी से गेंद को गैप में भेजा और रन बटोरे। उन्हें 53 रनों के निजी स्कोर पर वैभव ने जीवनदान दे दिया। इससे पहले भारत को सिर्फ एक विकेट मिला था। जो यश ठाकुर ने 55 के कुल स्कोर पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नईम को आउट कर दिलाया था। उन्होंने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए। उन्होंने एक चौका और एक छक्के मारे।

    10वें ओवर की पहली गेंद पर सुयश शर्मा ने सदाकत को आउट कर दिया था। बाउंड्री पर नेहाल वढेरा और वैभव ने मिलकर उनका कैच लपका। नेहाल ने कैच लेकर गेंद हवा में फेंक दी क्योंकि वह बाउंड्री के बाहर जा रहे थे। वहीं खड़े वैभव ने कैच लपक लिया। हालांकि, नए नियमों के तहत उन्हें आउट नहीं दिया गया। इस पर अंपायरों ने नए नियम के तहत रन भी नहीं दिया। सुयश ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यासिर को आउट कर पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया और भारत की उम्मीदें जिंदा की। ये कैच यश ठाकुर ने लपका।

    हालांकि, ये भारत को मैच में वापस लाने का काम नहीं कर सका और 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर फेक ने छक्का मार टीम को जीत दिलाई। सदाकत ने अपनी नाबाद पारी में सात चौके और चार छक्के मारे। 

    वैभव का तूफान, लड़खड़ाए बाकी बल्लेबाज

    इससे पहले, पाकिस्तान के कप्तान इरफान खान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। वैभव ने पहली ही गेंद पर चौका मार अपने इरादे जता दिए। दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या इस मैच में भी फेल रहे। उन्होंने नौ गेंदों पर 10 रन बनाए और 30 के कुल स्कोर पर आउट हो गए। उनके बाद आए नमन धीर ने भी आतिशी बल्लेबाजी की। नमन 20 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट 79 रनों पर गिरा।

    दूसरे छोर से वैभव तूफान मचा रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सूफियान मुकीम की गेंद पर मोहम्मद फैक ने बाउंड्री पर उनका शानदार कैच लपका और वैभव को पवेलियन भेज दिया। बस यहीं से भारत की पारी लड़खड़ा गई। अंत में हर्ष दुबे ने 15 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 19 रन बना टीम को 136 रनों तक पहुंचाया।

