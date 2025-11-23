Language
    Blind Women T20 World Cup: भारतीय महिला ब्लाइंड टीम ने जीता टी20 वर्ल्ड कप, पड़ोसी देश को फाइनल में दी शिकस्त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट फैंस को रविवार को दोहरी खुशी मिली। एक तरफ जहां महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधी तो वहीं, ब्लाइंड महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। कोलंबो के पी सारा ओवल में खेले गए फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर इंडिया ने पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता।

    भारतीय महिला ब्लाइंड टीम ने जीता टी20 वर्ल्ड कप।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ जहां महिला टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना अपनी शादी में व्यस्त हैं। वहीं, दूसरी तरफ भारतीय ब्लाइंड महिला टीम ने इतिहास रच दिया। श्रीलंका में खेले गए उद्घाटन ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा जमाया। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने नेपाल की टीम को हराया।

    रविवार को भारतीय क्रिकेट फैंस को दोहरी खुशी मिली। एक तरफ जहां महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधी तो वहीं, ब्लाइंड महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। कोलंबो के पी सारा ओवल में खेले गए फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर इंडिया ने पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता।

    फूला सरेन की दमदार पारी

    इंडिया ने पहले बॉलिंग करते हुए नेपाल को पांच विकेट पर 114 रन पर रोक दिया। इसके बाद फिर सिर्फ 12 ओवर में तीन विकेट पर 117 रन बनाकर खिताब जीत लिया। रन चेज में इंडिया के लिए फूला सरेन ने सबसे ज्यादा नाबाद 44 रन बनाए।

    नेपाल लगा सका मात्र एक बाउंड्री

    इंडिया का दबदबा इतना था कि उसकी विरोधी टीम अपनी पारी में सिर्फ एक बाउंड्री ही लगा पाई। इंडिया ने शनिवार को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि नेपाल ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी।

    मेहरीन बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

    को-होस्ट श्रीलंका पांच शुरुआती राउंड के मैचों में से सिर्फ एक गेम, USA के खिलाफ, जीत सका। पाकिस्तान की मेहरीन अली छह टीमों के टूर्नामेंट में स्टार बैटर रहीं। उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 78 गेंदों में 230 रन की पारी भी शामिल है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 133 रन बनाए थे।

