Blind Women T20 World Cup: भारतीय महिला ब्लाइंड टीम ने जीता टी20 वर्ल्ड कप, पड़ोसी देश को फाइनल में दी शिकस्त

नेपाल लगा सका मात्र एक बाउंड्री

इंडिया का दबदबा इतना था कि उसकी विरोधी टीम अपनी पारी में सिर्फ एक बाउंड्री ही लगा पाई। इंडिया ने शनिवार को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि नेपाल ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी।

मेहरीन बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

को-होस्ट श्रीलंका पांच शुरुआती राउंड के मैचों में से सिर्फ एक गेम, USA के खिलाफ, जीत सका। पाकिस्तान की मेहरीन अली छह टीमों के टूर्नामेंट में स्टार बैटर रहीं। उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 78 गेंदों में 230 रन की पारी भी शामिल है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 133 रन बनाए थे।