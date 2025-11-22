भारत की एक और महिला क्रिकेट टीम ने किया कमाल, ऑस्ट्रेलिया को हरा विश्व चैंपियन बनने की तरफ बढ़ाए कदम

नई दिल्ली, जेएनएन: भारत ने पहले महिला दृष्टिबाधित टी-20 विश्व कप के कोलंबो में खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को नौ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। शानदार प्रदर्शन के लिए भारत की बल्लेबाज बसंती हसंदा को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

उन्होंने धैर्य और क्लास का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को जीत दिलाई। अब फाइनल में भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम पाकिस्तान या नेपाल से होगा। गेंदबाजों ने किया कमाल रातभर बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होने के कारण भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। शानदार गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के दम पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को नियंत्रण में रखा। इसमें ऑस्ट्रेलिया की कप्तान दीपिका का रन आउट होना भी शामिल रहा।