    भारत की एक और महिला क्रिकेट टीम ने किया कमाल, ऑस्ट्रेलिया को हरा विश्व चैंपियन बनने की तरफ बढ़ाए कदम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। ये पहली बार था जब टीम विश्व चैंपियन बनी थी। अब भारत की एक और महिला क्रिकेट टीम विश्व चैंपियन बनने की दहलीज पर खड़ी है। 

    भारतीय महिला टीम ने फाइनल में बनाई जगह

    नई दिल्ली, जेएनएन: भारत ने पहले महिला दृष्टिबाधित टी-20 विश्व कप के कोलंबो में खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को नौ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। शानदार प्रदर्शन के लिए भारत की बल्लेबाज बसंती हसंदा को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

    उन्होंने धैर्य और क्लास का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को जीत दिलाई। अब फाइनल में भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम पाकिस्तान या नेपाल से होगा।

    गेंदबाजों ने किया कमाल

    रातभर बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होने के कारण भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। शानदार गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण के दम पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को नियंत्रण में रखा। इसमें ऑस्ट्रेलिया की कप्तान दीपिका का रन आउट होना भी शामिल रहा।

    हालांकि, ऑस्ट्रेलिया टीम बी2 बल्लेबाज जूली न्यूमैन के 25, बी3 बल्लेबाज चानाकन बुआखाओ के 34 और कोर्टनी लुईस के 14 रन की बदौलत 111 रन का सम्मानजनक स्कोर बना सकी। इसमें अतिरिक्त के 20 रन भी शामिल रहे।

    भारतीय बल्लेबाजों का कमाल

    जवाब में भारत की बी3 बल्लेबाज गंगा कदम ने 31 गेंदों पर 41 और बी2 बल्लेबाज बसंती हंसदा के 39 गेंदों पर 45 रनों की बदौलत जीत की दिशा तय की। वहीं, बी1 बल्लेबाज करुणा ने सिर्फ पांच गेंदों पर 16 रन बनाकर नौ विकेट शेष रहते हुए भारत को लक्ष्य तक पहुंचाया। पाकिस्तान और नेपाल के बीच दूसरा सेमीफाइनल रविवार को खेला जाएगा।

