IND A vs AUS A: ग्रीन पार्क में जीत की दीपावली, प्रभसिमरन और अय्यर की पारियों से इंडिया-ए ने जीती सीरीज

भारत ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए को तीसरे वनडे में हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 316 रन बनाए जिसके जवाब में भारत ए ने 46 ओवर में 322 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रभसिमरन सिंह ने शानदार शतक बनाया जबकि श्रेयस अय्यर और रियान पराग ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

अंकुश शुक्ल, जागरण कानपुर : चार दिवसीय सीरीज 1-0 से अपने नाम करने वाली भारत ए टीम ने रविवार को ग्रीन पार्क में हुए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ए टीम को दो विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ए के 49.1 ओवर में 316 रनों के जवाब में भारत ए ने लक्ष्य को 46 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 322 रन बनाकर जीत लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फाइनल मुकाबले अभिषेक और तिलक का बल्ला जरूर खामोश रहा, लेकिन प्रभसिमरन की शतकीय और कप्तान श्रेयस अय्यर और रियान पराग की अर्धशतकीय पारियों ने रोमांचक मुकाबले में भारत ए को दो विकेट से जीत दिलाई। अभिषेक व तिलक का बल्ला रहा खामोश एशिया कप में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले नए सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा का बल्ला फाइनल वनडे में भी खामोश रहा। सीरीज के दूसरे वनडे में भारत ए टीम से जुड़े अभिषेक पहले मैच की पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए थे। जबकि सीरीज के तीसरे और फाइनल वनडे में 22 रनों की छोटी पारी खेलकर अभिषेक ने कुछ उम्मीद जरूर जगाई। लेकिन उनकी पारी दो चौकों तक ही सिमटकर रह गई।

वहीं, दूसरे वनडे में भारत ए की पारी को 96 रन बनाकर संभालने वाले तिलक (3) आखिरी वनडे में कुछ खास नहीं कर पाए और टॉड मर्फी की गेंद पर स्विप शॉट लगाने में एलबीडब्ल्यू हुए। हालांकि, सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने अभिषेक शर्मा के अंदाज में खेलते हुए पहली गेंद से बड़े शॉट लगाए। इसके चलते ही विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 68 गेंदों पर आठ चौके और सात छक्कों की मदद से 102 रनों की शतकीय पारी खेली।

प्रभसिमरन के आउट होने के बाद टीम को जीत दिलाने का जिम्मा कप्तान श्रेयस और रियान पराग ने उठाया और चौथे विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत किया। अर्धशतक पूरा होने के बाद श्रेयस अय्यर (62) और रियान पराग (62) पर तनवीर की फिरकी में फंसे। ऑस्ट्रेलिया ए दौरे के लिए वनडे टीम के उप कप्तान बनाए गए श्रेयस ने सात चौके और एक छक्का जड़ा। दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे रियान ने अर्धशतकीय पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाएं।

अर्शदीप और हर्षित ने दिखाई स्विंग और रफ्तार इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली कंगारू टीम के निर्णय को भारत ए के तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित राणा ने शुरुआती आठ ओवर में गलत साबित कर दिया। अर्शदीप और हर्षित ने दोनों छोर से पिच से मिल रही मदद का फायदा उठाते हुए गेंद को स्विंग कराया। अर्शदीप ने सलामी जोड़ी मैकेंजी हार्वे (7) और विकेटकीपर बल्लेबाज जैक फ्रेजर (5) को पवेलियन की राह दिखाई।

दूसरे छोर पर हर्षित राणा ने हैरी डिक्सन (1) और लैचन हार्ने (16) का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया। आठ ओवर में 44 रनों पर चार मुख्य विकेट गिर जाने के बाद कंगारू पारी को कूपर कोनोली और लैचन शाह ने संभालते हुए 100 के पार पहुंचाया। 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर लैचन शाह (32) सिंधु की गेंद पर आउट हुए। दूसरे छोर पर अर्धशतक पूरा करने वाले कोनोली (64) को आयुष ने फिरकी में फंसाते हुए अभिषेक के हाथों बाउंड्री पर कैच कराया।

स्टॉक और एडवर्ड्स ने संभाली पारी कंगारू टीम के 135 रनों पर छह विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया को लियम स्टॉक और कप्तान जैक एडवर्ड्स ने संभालते हुए सातवें विकेट के लिए 152 रनों की साझेदारी की। लियम (73) 41.3 ओवर में आयुष की गेंद पर छह छक्के लगाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान का साथ देने आए टॉड (2) और तनवीर (12) पर आउट हुए।