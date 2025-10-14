Language
    IND vs WI 2nd Test: नए युग का 'शुभ' आगाज, टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ; गंभीर को मिला परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। यह शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज थी, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पिछले 23 सालों से वेस्टइंडीज पर टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है, वेस्टइंडीज ने भारत को आखिरी बार 2002 में हराया था।  

    IND vs WI 2nd Test: 23 साल से वेस्टइंडीज पर भारत का राज

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI 2nd Test Highlights: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी सरजमीं में खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से जीत हासिल की। ये गिल की बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान पहली सीरीज रही, जिसमें टीम इंडिया ने जीत के साथ ‘शुभ’ आगाज किया।

    दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया और इस तरह वेस्टइंडीज को भारत में करारी हार झेलनी पड़ी।

    दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज पर जीत भारतीय टीम के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि पिछले 23 साल से उन्होंने वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज की भारत पर आखिरी जीत 2002 में हुई थी। तब से कैरेबियाई टीम अभी तक भारत को सबसे लंबे फॉर्मेट में नहीं हरा पाई है।

    भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। आखिरी दिन केएल राहुल ने नाबाद 58 रन की पारी खेली। उनके अलावा साई सुदर्शन के बल्ले से दूसरी पारी में 39 रन निकले।

    एक दिन पहले वेस्टइंडीज ने भारत को 121 रन का टारगेट दिया था। मुकाबले के चौथे दिन फॉलोऑन खेल रही वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी 390 रन बनाकर ऑलआउट हुई। पहली पारी में भारत ने 518 और वेस्टइंडीज ने 248 रन बनाए। भारत को पहली पारी में 270 रन की बढ़त मिली थी।

    WTC Points Table में नंबर-3 पर भारत 

    वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में नंबर-3 पर कायम है। टीम की पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस सीरीज के बाद भारतीय टीम के खाते में 12 अंक जुड़ गए। 

