IND vs WI 2nd Test: नए युग का 'शुभ' आगाज, टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ; गंभीर को मिला परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs WI 2nd Test Highlights: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी सरजमीं में खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से जीत हासिल की। ये गिल की बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान पहली सीरीज रही, जिसमें टीम इंडिया ने जीत के साथ ‘शुभ’ आगाज किया।

दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया और इस तरह वेस्टइंडीज को भारत में करारी हार झेलनी पड़ी।

IND vs WI 2nd Test: 23 साल से वेस्टइंडीज पर भारत का राज

दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज पर जीत भारतीय टीम के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि पिछले 23 साल से उन्होंने वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज की भारत पर आखिरी जीत 2002 में हुई थी। तब से कैरेबियाई टीम अभी तक भारत को सबसे लंबे फॉर्मेट में नहीं हरा पाई है।

IND vs WI 2nd Test: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में हराया भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। आखिरी दिन केएल राहुल ने नाबाद 58 रन की पारी खेली। उनके अलावा साई सुदर्शन के बल्ले से दूसरी पारी में 39 रन निकले।

एक दिन पहले वेस्टइंडीज ने भारत को 121 रन का टारगेट दिया था। मुकाबले के चौथे दिन फॉलोऑन खेल रही वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी 390 रन बनाकर ऑलआउट हुई। पहली पारी में भारत ने 518 और वेस्टइंडीज ने 248 रन बनाए। भारत को पहली पारी में 270 रन की बढ़त मिली थी।