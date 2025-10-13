Language
    IND vs WI: डेढ़ दिन में हीरो से जीरो बन गए कुलदीप यादव, शर्मनाक शतक जमा करियर पर लगाया दाग

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कुलदीप ने पहले अपनी फिरकी से वेस्टइंडीज को परेशान किया, लेकिन दूसरी पारी में वह असरदार नहीं रहे और जमकर रन लुटाए। 

    कुलदीप यादव के माथे पर लगा दाग

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। किस्मत कैसे पलटी खाती है ये दिल्ली टेस्ट मैच में कुलदीप यादव के साथ देखने को मिला है। अपनी फिरकी के दम पर पांच बल्लेबाजों को आउट कर वेस्टइंडीज को दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में 248 रनों पर ढेर करने वाले कुलदीप डेढ़ दिन में जीरो बन गए। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में उनको विकेटों के लिए तरसा दिया और साथ ही करियर पर दाग भी लगा दिया।

    भारत ने इस मैच की पहली पारी पांच विकेट के नुकसान पर 518 रनों पर घोषित कर दी। फिर वेस्टइंडीज को 248 रनों पर ढेर कर दिया। टीम इंडिया के पास 270 रनों की बढ़त थी। जिस तरह से भारत की गेंदबाजी और विंडीज की बल्लेबाजी रही थी उसे देख लग रहा था कि ये मैच भी भारत पारी से जीत लेगा, लेकिन मेहमान टीम ने पलटवार किया और 390 रन बनाते हुए भारत को 121 रनों का टारगेट दिया।

    कुलदीप का शर्मनाक सैकड़ा

    पहली पारी में कुलदीप ने 58 रन देकर पांच विकेट लिए थे। दूसरी पारी में उनका जादू नहीं चला और 29 ओवरों में 104 रन देकर तीन विकेट लिए। ये पहली बार हुआ है जब कुलदीप ने टेस्ट मैच की एक पारी में 100 से ज्यादा रन दिए हैं। ये शतक उनके जीवन में पहली बार आया है। कुलदीप से उम्मीद थी कि वह पहली पारी की तरह की दूसरी पारी में भी अपनी फिरकी का जादू चला विंडीज को जल्दी समेटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें विकेट लेने में समय लगा।

    भारत जीत के करीब

    हालांकि, वेस्टइंडीज के पलटवार के बाद भी टीम इंडिया जीत के करीब है। उसने 121 रनों के जवाब में चौथे दिन का अंत ए विकेट के नुकसान पर 63 रनों के साथ किया है। केएल राहुल 25 और साई सुदर्शन 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत ने पहली पारी में यशस्वी जायसवाल के 175 और कप्तान शुभमन गिल के नाबाद 129 रनों के दम पर विशाल स्कोर खड़ा किया था।

