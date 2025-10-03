IND vs WI: दूसरे दिन टीम इंडिया का जलवा, जुरैल और जडेजा के शतकों से भारत ने हासिल की मजबूत बढ़त

भारतीय बल्लेबाजों ने घरेलू जमीन पर एक बार फिर दम दिखाया है और शानदार बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को दवाब में ला दिया। अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ध्रुव जुरैल और केएल राहुल ने शतक जमाए जिनके दम पर भारत ने 400 से ज्यादा रन बना लिए हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। केएल राहुल के बाद ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा के शतकों की मदद से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट मैच में दूसरे दिन भी अपना दबदबा बनाए रखा। पहले दिन मेहमान टीम को 162 रनों पर ढेर करने के बाद भारत ने दूसरे दिन शुक्रवार का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 448 रनों के साथ किया है। इसी के साथ मेजबान टीम पर 262 रनों की मजबूत बढ़त है।

स्टम्प्स होने तक रवींद्र जडेजा 104 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर हैं जो नौ रन बनाकर खेल रहे हैं। जुरैल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक बनाया। वह 210 गेंदों पर 15 चौके और तीन छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल अपने करियर का 11वां टेस्ट शतक जमाया। उन्होंने अपनी 100 रनों की पारी में 197 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके मारे।

राहुल और गिल ने की शुरुआत भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 121 रनों के साथ की। राहुल ने 53 और कप्तान शुभमन गिल ने 38 रनों से पारी को आगे बढ़ाया। गिल अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद रोस्टन चेज की गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स को कैच दे बैठे। उन्होंने 100 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 50 रन बनाए। उनका विकेट 188 रनों गिरा। राहुल भी शतक पूरा करने के बाद अपने स्कोर में इजाफा नहीं कर सके। उनका विकेट जोएल वॉरिकेन ने लिया। राहुल जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 218 रन था।