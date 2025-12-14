Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में भारतीय गेंदबाजों ने काटा गदर, टीम इंडिया ने जीत के साथ सीरीज में बनाई बढ़त

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:17 PM (IST)

    दबाजों के कमाल के प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा की शानदार पारी के चलते भारतीय टीम ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विके ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारत ने जीता मुकाबला।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। गेंदबाजों के कमाल के प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा की शानदार पारी के चलते भारतीय टीम ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम 20 ओवर में 117 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में इस टारगेट को चेज कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्शदीप ने दिया झटका

    टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। गेंदबाज अर्शदीप ने पहले ओवर में ही भारत को सफलता दिला दी। उन्होंने चौथी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका के रीजा हेंड्रक्स को LBW आउट किया। हालांकि मैदानी अंपायर ने खिलाड़ियों की अपील को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भारत ने रिव्यू लिया और रीजा को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। रीजा कोई रन नहीं बना सके।

    सस्‍ते में आउट हुए डिकॉक

    क्विंटन डिकॉक के रूप में भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिली। उन्हें हर्षित राणा ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर LBW आउट किया। डिकॉक ने सीरीज के दूसरे मैच में 90 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, लेकिन इस मुकाबले में महज एक रन बना पाए। दक्षिण अफ्रीका का तीसरा विकेट ब्रेविस (2) के रूप में गिरा। उन्हें हर्षित ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया।

    हार्दिक के 100 विकेट पूरे

    भारतीय गेंदबाजों की आक्रामकता यहीं नहीं रुकी और थोड़ी देर बाद हार्दिक पांडया ने स्टब्स (9) को जितेश के हाथों कैच करवाकर भारत को चौथी सफलता दिलाई। इसके साथ हार्दिक के टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे हुए। वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले और 1000 से ज्‍यादा रन बनाने पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बने।

    इसके बाद शिवम दुबे आए और आते ही उन्होंने कार्बिन बॉश के स्टंप उड़ा दिया। बॉश 9 गेंद में 4 रन बनाकर लौटे। इस तरह 67 रन के स्कोर पर आधी अफ्रीकी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अफ्रीकी टीम को छठा झटका वरुण ने दिया उन्होंने डोनोवन फरेरा को बोल्ड किया। इसके बाद बाकि के बल्लेबाजी भी ज्यादा देर पिच पर टिक नहीं पाए और इस तरह पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 117 रन ही बना पाई।

    कप्‍तान ने लगाया अर्धशतक

    कप्‍तान एडेन मार्कराम ने सबसे ज्‍यादा 61 रन की पारी खेली। मार्को यानसेन ने 2, एनरिच नॉर्टजे ने 12 और ओटनेल बार्टमैन ने 1 रन बनाया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के खाते में 1-1 विकेट आया।

    भारत की तूफानी शुरुआत

    118 रन चेज करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ही बैटर ने आते ही बड़े-बड़े प्रहार करना शुरू किए। दोनों ने 32 गेंदों पर 60 रन जोड़े। पावरप्‍ले के आखिरी ओवर में भारत का पहला विकेट गिरा। ताबड़तोड बल्‍लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा कैच आउट हुए। उन्‍होंने 18 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। इस दौरान भारतीय सलामी बल्‍लेबाज ने 3 चौके और 3 छक्‍के जड़े।

    गिल ने खेली धीमी पारी

    3 नंबर पर आए तिलक वर्मा ने गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 38 गेंदों पर 32 रन जोड़े। 12वें ओवर में गिल 1 रन चुराने के प्रयास में आउट हुए। उन्‍होंने 28 गेंदों पर 28 रन की धीमी पारी खेली। मार्को जानसन के खाते में यह विकेट गया। कप्‍तान सूर्यकुमार यादव भी मैच के अंत तक नाबाद न रह सके। उन्‍होंने 11 गेंदों का समाना किया और 2 चौकों की बदौलत 12 रन बनाए। तिलक वर्मा 34 गेंदों पर 25 और शिवम दुबे 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। 

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 3rd T20I: Hardik Pandya ने धर्मशाला ने जड़ी 'सेंचुरी', ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 3rd T20I: संजू सैमसन को तीसरे टी20 में भी नहीं मिला मौका, 2 बदलाव के साथ उतरी भारतीय टीम