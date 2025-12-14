Language
    IND vs SA 3rd T20I: Hardik Pandya ने धर्मशाला ने जड़ी 'सेंचुरी', ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले प्‍लेयर बने

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में स्‍टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएश

    हार्दिक पांड्या के 100 विकेट पूरे।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में स्‍टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इतिहास रच दिया। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हार्दिक ने स्‍पेशल शतक लगाया। इसके साथ ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले प्‍लेयर बन गए हैं।

    भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने भारत को जानदार शुरुआत दिलाई। पावरप्‍ले में साउथ अफ्रीका का स्‍कोर 25-3 था। इसके बाद सूर्या ने गेंद हार्दिक पांड्या को थमाई। 7वां ओवर करने आए हार्दिक ने आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या के टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे हुए।

     

     

     

    हार्दिक पांड्या अब अर्शदीप सिंह (112) और जसप्रीत बुमराह (101) के बाद टी20 इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय मेंस गेंदबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं वह मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1000 से अधिक रन और 100 से अधिक विकेट लेने का दोहरा कारनामा करने वाले पहले तेज गेंदबाज भी हैं। इससे पहले तीन स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी और सिकंदर रजा यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

     

     

     

