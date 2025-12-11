IND vs SA 2nd T20I: जीत का चौका लगाने उतरेगा भारत, शुभमन गिल पर होंगी नजरें

रवि अटवाल, जागरण चंडीगढ़। कटक में मिली रिकॉर्ड विजय के बाद भारतीय टीम की नजरें अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत का चौका लगाने पर होंगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को न्यू चंडीगढ़ स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले तीन टी-20 मुकाबलों में जीत हासिल की है। पिछले दो मुकाबले तो भारत ने रिकॉर्ड अंतर से जीते हैं। इस मुकाबले में एक बार फिर निगाहें उप-कप्तान शुभमन गिल पर होंगी, जो पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे।

गिल पर रहेंगी सभी की निगाहें पांच मैचों की इस सीरीज के पहले दो मैचों के बीच केवल एक दिन का अंतराल है और ऐसे में गिल को सीधे मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन टी-20 में वह अपनी इस सफलता को नहीं दोहरा पाए हैं जिससे उन पर दबाव बनना स्वाभाविक है।

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी टीम प्रबंधन ने गिल की टी-20 आरंभिक बल्लेबाज के रूप में क्षमता पर अधिक भरोसा दिखाया। इसके बाद संजू की टीम में जगह अनिश्चित हो गई।

हार्दिक पांड्या 100 विकेट के करीब पिछले मैच के हीरो रहे हार्दिक पांड्या विकेटों का शतक छूने के बेहद करीब हैं। इस मैच में एक विकेट लेते ही वह टी-20 में भारत की ओर से 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे। उनसे पहले पिछले मैच में ही जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर के 100 टी-20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए थे। सबसे पहले यह मुकाम तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने हासिल किया था। वह 107 विकेट के साथ भारत की ओर से सबसे अधिक टी-20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

नौ हजार रन पूरे कर सकते हैं कप्तान सूर्या इस मुकाबले में अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला चला तो वह एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर वह 47 रन बनाते हैं तो वह भारत की ओर से नौ हजार टी-20 रन पूरे करने वाले चौथे बल्लेबाज होंगे। उनसे पहले विराट कोहली (13543), रोहित शर्मा (12248) और शिखर धवन (9797) ही यह आंकड़ा पूरा कर चुके हैं। सूर्यकुमार अब तक 343 टी-20 मुकाबलों में 8953 रन बना चुके हैं। उनके नाम टी-20 में 59 अर्धशतक और छह शतक हैं। इन रनों में आईपीएल में बनाए रन भी शामिल हैं।