IND vs SA 2nd T20I Playing 11: हर्षित या कुलदीप को मिल सकती है प्लेइंग इलेवन में जगह, अफ्रीका भी कर सकता है बड़े बदलाव
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांच टी20I मैच की सीरीज का पहला मैच जीतकर भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। कटक में भारतीय टीम ने बल्लेबाज और गेंद से उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं, साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइन-अप पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वह मात्र 74 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है।
कटक में पहला मुकाबला जीतने के बाद भारत न्यू चंडीगढ़ में सीरीज में अपनी बढ़त को और बढ़ाने और साउथ अफ्रीका सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगा। न्यू चंडीगढ़ में यह पहला मेंस अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भी होगा। पिच के मिजाज के अनुसार, दोनों टीमें अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती हैं।
परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है बदलाव
कटक में भारत ने अपनी लगभग एक सटीक प्लेइंग इलेवन चुनी थी। अगर न्यू चंडीगढ़ में परिस्थिति मांग करती है तो भारत अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकता है। अगर पिच ड्राई रहती है तो भारत अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता है। अगर बल्लेबाजी में गहराई सुनिश्चित करने का फैसला करता है तो हर्षित राणा को टीम में जगह मिल सकती है।
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन-
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह/हर्षित राणा/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
अफ्रीका भी कर सकता है बड़े बदलाव
वहीं, साउथ अफ्रीका ने भले ही बड़े अंतर से मुकाबला हारा, लेकिन उनकी प्लेइंग इलेवन में कोई खराबी नहीं थी। हालांकि, वो लुथो सिपामला की जगह पर किसी अन्य खिलाड़ी को मौका देने पर विचार कर सकते हैं।
साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन-
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन माक्ररम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डॉनोवन फरेरा, मार्को यानसन, लुथो सिपामला/कॉर्बिन बॉश/जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया
