IND vs SA: ट्रिस्टन स्टब्स ने साउथ अफ्रीका को किया बेहद मजबूत, गुवाहाटी में टीम इंडिया पर मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के सिर पर टेस्ट में घर पर एक और क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। गुवाहाटी में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने मेजबान टीम की हालत खराब कर दी है। साउथ अफ्रीका ने उसे 549 रनों का टारगेट दिया है और चौथे दिन सोमवार का खेल खत्म होने तक भारत ने अपने दो विकेट महज 27 रनों पर ही खो दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टम्प्स तक नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव चार और साई सुदर्शन दो रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत अभी भी टारगेट से 522 रन पीछे है। यहां से उसकी जीत की उम्मीद लगाना जादू के समान है, जबकि मैच ड्रॉ कराना भी मुश्किल दिख रहा है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने पहली पारी में भारत का बुरा हाल किया था और इसी को देखते हुए साउथ अफ्रीका इस मैच में जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

बल्लेबाजों ने किया कमाल साउथ अफ्रीका ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 27 रनों के साथ की थी। रवींद्र जडेजा ने रियान रिकेलटन को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 64 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 35 रन बनाए। एडेन मार्करम को भी जडेजा ने बोल्ड किया। मार्करम के बल्ले से 84 गेंदों पर चीन चौकों की मदद से निकले 29 रन। दूसरे छोर से ट्रिस्टन स्टब्स ने एक छोर संभाले रखा था। कप्तान टेम्बा बावुमा 11 गेंदों पर तीन रन ही बना सके। टोनी डी जॉर्जी ने स्टब्स का साथ दिया और 101 रनों की साझेदारी की।

स्टब्स को फिर वियान मुल्डर का साथ मिला और इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। स्टब्स अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें ये मुकाम हासिल करने के लिए छह रनों की जरूरत थी कि तभी जडेजा की गेंद पर वह बोल्ड हो गए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने 260 रनों पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। स्टब्स ने 180 गेंदों का सामना कर नौ चौके और एक छक्के की मदद से 94 रन बनाए। मुल्डर 69 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 35 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका के पास दूसरी पारी में 288 रनों की बढ़त पहले ही थी और इसी कारण भारत को 549 रनों का टारगेट मिला।