Gautam Gambhir की कोचिंग में टीम इंडिया पर संकट! 5 शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप का डर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Under Gautam Gambhir Coaching Team India: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने लिमटेड ओवर्स के टूर्नामेंट में अच्छी कामयाबी हासिल की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन इससे विपरीत रहा है। टेस्ट में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद कोच गौतम गंभीर को ट्रोलर्स अपने निशाना बना रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद गंभीर को भारतीय टीम का कोच बनाया गया था। उनकी कोचिंग में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 जैसे दो बड़े टूर्नामेंट जीते। हालांकि, इस बीच भारत का बाइलेटरल टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जिससे कई अनचाहे रिकॉर्ड बने।

उनकी कोचिंग कार्यकाल में भारत पांच शर्मनाक रिकॉर्ड बना चुका है। मौजूदा समय में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। Gautam Gambhir की कोचिंग में भारत का टेस्ट में शर्मनाक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार भारतीय टीम (India National Cricket Team) को पुणे में घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। ये 12 साल में घरेलू सरजमीं पर टीम इंडिया की पहली हार रही। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम मेहमान न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार गई। टॉम लैथम की कप्तानी वाली कीवी टीम ने 1955 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा था।

बेंगलुरु में 8 विकेट से हार, जबकि पुण में दूसरे टेस्ट में 133 रन से हार और मुंबई में आखिरी मैच में 25 रन से भारत को हार मिली थी। इस तरह गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत 3-0 से टेस्ट सीरीज में कीवी टीम के खिलाफ हारा था। भारत का 24 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हुआ था।

ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई भारतीय टीम ने साल 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी गंवाई। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में भारत को 3-1 से हराया था। इस हार से भारत का 10 साल से चल आ रहा जीत का सिलसिला खत्म हो गया। गंभीर की कोचिंग में सीजन के दौरान 10 में से भारत ने 6 टेस्ट गंवाए और श्रीलंका के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती। भारत ने गंभीर की कोचिंग में 8 टेस्ट घर पर खेले, जिसमें उसे 4 में हार मिली।

पहली बार भारत WTC Final में नहीं पहुंचा ऐसा पहली बार हुआ जब भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंच सका। 2023-25 फाइनल की दौड़ से भारत बाहर रहा। इससे पहले भारत ने दो फाइनल (2019-21 और 2021-23) खेले थे। न्यूजीलैंड से घर पर 0-3 और ऑस्ट्रेलिया से 1-3 का हार ने भारत को लगातार तीसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंचने दिया।

ऐसी शर्मनाक हार झेलने वाली 21वीं सदी की अकेली टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में भारत को 30 रन से हार मिली। टीम इंडिया 124 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कप पाई। 15 साल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की पहली घरेलू टेस्ट हार थी। गंभीर की कोचिंग में भारत अपने घर में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने में फेल रहा। 21वीं सदी में ऐसी हार झेलने वाली इस तरह अकेली टीम बनी।