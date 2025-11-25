Language
    Gautam Gambhir की कोचिंग में टीम इंडिया पर संकट! 5 शर्मनाक रिकॉर्ड के बाद साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप का डर

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:06 PM (IST)

    Under Gautam Gambhir Coaching India Shameful Record: भारतीय क्रिकेट टीम गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में अब तक कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। टीम की लगातार गिरती प्रदर्शन क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारत घरेलू मैदान पर हार के कगार पर है।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Under Gautam Gambhir Coaching Team India: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने लिमटेड ओवर्स के टूर्नामेंट में अच्छी कामयाबी हासिल की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन इससे विपरीत रहा है। टेस्ट में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद कोच गौतम गंभीर को ट्रोलर्स अपने निशाना बना रहे हैं।

    जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद गंभीर को भारतीय टीम का कोच बनाया गया था। उनकी कोचिंग में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 जैसे दो बड़े टूर्नामेंट जीते। हालांकि, इस बीच भारत का बाइलेटरल टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जिससे कई अनचाहे रिकॉर्ड बने।

    उनकी कोचिंग कार्यकाल में भारत पांच शर्मनाक रिकॉर्ड बना चुका है। मौजूदा समय में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। 

    न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार

    भारतीय टीम (India National Cricket Team) को पुणे में घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। ये 12 साल में घरेलू सरजमीं पर टीम इंडिया की पहली हार रही। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम मेहमान न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार गई। टॉम लैथम की कप्तानी वाली कीवी टीम ने 1955 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा था।

    बेंगलुरु में 8 विकेट से हार, जबकि पुण में दूसरे टेस्ट में 133 रन से हार और मुंबई में आखिरी मैच में 25 रन से भारत को हार मिली थी। इस तरह गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत 3-0 से टेस्ट सीरीज में कीवी टीम के खिलाफ हारा था। भारत का 24 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हुआ था।

    ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई

    भारतीय टीम ने साल 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी गंवाई। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में भारत को 3-1 से हराया था। इस हार से भारत का 10 साल से चल आ रहा जीत का सिलसिला खत्म हो गया। गंभीर की कोचिंग में सीजन के दौरान 10 में से भारत ने 6 टेस्ट गंवाए और श्रीलंका के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती। भारत ने गंभीर की कोचिंग में 8 टेस्ट घर पर खेले, जिसमें उसे 4 में हार मिली।

    पहली बार भारत WTC Final में नहीं पहुंचा

    ऐसा पहली बार हुआ जब भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंच सका। 2023-25 फाइनल की दौड़ से भारत बाहर रहा। इससे पहले भारत ने दो फाइनल (2019-21 और 2021-23) खेले थे। न्यूजीलैंड से घर पर 0-3 और ऑस्ट्रेलिया से 1-3 का हार ने भारत को लगातार तीसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंचने दिया।

    ऐसी शर्मनाक हार झेलने वाली 21वीं सदी की अकेली टीम

    कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में भारत को 30 रन से हार मिली। टीम इंडिया 124 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कप पाई। 15 साल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की पहली घरेलू टेस्ट हार थी। गंभीर की कोचिंग में भारत अपने घर में 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने में फेल रहा। 21वीं सदी में ऐसी हार झेलने वाली इस तरह अकेली टीम बनी। 

    गुवाहाटी टेस्ट में भी भारत पर हार का खतरा

    गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका (IND vs SA 2nd Test) के खिलाफ भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में 489 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में भारत 201 रन पर ऑलआउट हुआ। इस तरह साउथ अफ्रीका के पास 288 रन की बढ़त हुई और उन्होंने दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के पास कुल 548 रन की बढ़त हुई। इस तरह भारत को अब जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य मिला।

    Gautam Gambhir की कोचिंग में भारत ने हारे मैच- लिस्ट (वनडे और टेस्ट)

    • 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ बायलैटरल ODI सीरीज हार
    • पहली बार 3 मैचों की ODI सीरीज में 30 विकेट गंवाए
    • 45 साल बाद एक कैलेंडर ईयर में ODIs में भारत बिना जीत के
    • 36 साल बाद भारत न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज हारा
    • 19 साल बाद चिन्नास्वामी में टेस्ट मैच हार
    • इतिहास में पहली बार घरेलू टेस्ट क्रिकेट में 50 रन से कम का स्कोर
    • पहली बार भारत न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट मैच हारा
    • 12 साल बाद भारत ने घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाई
    • लगातार दो घरेलू टेस्ट सीरीज हारने का शर्मनाक रिकॉर्ड
    • 12 साल बाद वानखेड़े में टेस्ट मैच हार
    • पहली बार भारत 200 रन से कम के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम(घरेलू टेस्ट में)
    • पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज में वाइटवॉश
    • 13 साल बाद मेलबर्न में टेस्ट मैच हार
    • 10 साल बाद बैक-टू-बैक टेस्ट सीरीज में हार
    • 10 साल बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई
    • 12 साल बाद एक टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच हारे
    • पहली बार WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में विफल (2025)
    • हेडिंग्ले में 5 शतक लगाने के बाद भी टेस्ट मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम
    • लॉर्ड्स में 200 से कम लक्ष्य का पीछा करने में दूसरी बार नाकाम (इंग्लैंड के खिलाफ)
    • मैनचेस्टर में 11 साल बाद टेस्ट मैच में 600+ रन खर्च किए
    • 17 साल बाद एडिलेड में ODI मैच हार
    • घरेलू मैदान पर 124 का सबसे छोटा लक्ष्य चेज करने में नाकाम रहने का रिकॉर्ड
    • 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच हार

