IND vs SA: फिर सामने आई यशस्वी जायसवाल की 'उल्टी' दिक्कत, गुवाहाटी में गंवा दिया बड़ा मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में फेल हो गए। पहली पारी में अर्धशतक जमाने वाले यशस्वी को साउथ अफ्रीका ने बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। इस पारी में यशस्वी के पास मौका था कि वह एक बड़ी पारी खेल टीम को बचाएं। हालांकि, उनको एक पुरानी परेशानी ने फिर घेर लिया।

यशस्वी ने दूसरी पारी में 20 गेंदें खेली और 13 रन बनाए। अपनी पारी में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक चौका और एक छक्का मारा। वह मार्को यानसेन की गेंद पर काइल वैरेने हाथों लपके गए। ये पहली बार नहीं जब यानसेन ने उनको परेशान किया है। ये ऐसा पहले भी हो चुका है।

उल्टे हाथ के गेंदबाजों से परेशानी टेस्ट में यानसेन यशस्वी के लिए शुरू से ही परेशानी बने हैं। यानसेन ने उन्हें अभी तक 73 गेंदें फेंकी जिनपर यशस्वी ने 42 रन बनाए हैं लेकिन तीन बार अपना विकेट भी खो चुके हैं। इस गेंदबाज के खिलाफ उनका औसत 14 का है और स्ट्राइक रेट 57.53 का है। सिर्फ यानसेन ही नहीं साउथ अफ्रीका की बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ यशस्वी परेशानी में रहते हैं। साउथ अफ्रीका के उल्टे हाथ के गेंदबाजों ने यशस्वी को 109 गेंदों में छह बार आउट किया है। इस दौरान यशस्वी का औसत 10.5 का रहा है और स्ट्राइक रेट 57.79 का रहा है।

भारत की हालत खराब कोलकाता टेस्ट मैच में रोमांचक मुकाबले में 30 रनों से मात खाने वाली टीम इंडिया के लिए सीरीज बचाने के लिहाज से दूसरा टेस्ट काफी अहम है। इस मैच में अगर उसे जीत नहीं मिली तो उसके हाथ से सीरीज चली जाएगी और ये उसकी घर में बीते एक साल में लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज हार होगी। पिछले सील नवंबर में ही न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में ही 3-0 से मात दी थी।