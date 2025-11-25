टेस्ट क्रिकेट को कोहली की याद ... गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बैटर्स की फॉर्म पर पूर्व RCB खिलाड़ी का बयान VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Test Cricket Misses Virat Kohli: पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर-बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी (Former RCB player Shriwats Goswami) का मानना है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था और उन्हें सिर्फ वनडे से संन्यास लेना चाहिए था। गोस्वामी ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम में वह ऊर्जा और आत्मविश्वास नहीं दिख रहा, जो कोहली की कप्तानी में टीम में दिखाई देता था।

यह बयान गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों की खराब फॉर्म के बाद आया है। बता दें कि पिछले साल भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। अगर ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट भी हार जाती है तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में लगातार हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घरेलू सीरीज में भारत की इतनी खराब हालत दो देखते हुए पूर्व क्रिकेटर को विराट कोहली की याद आने लगी है, क्योंकि उनकी कप्तानी में भारत घर पर टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करता था।

Virat Kohli को टेस्ट क्रिकेट कर रहा मिस दरअसल, विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने घर पर कुल 31 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से उन्हें सिर्फ दो मैच में हार का सामना करना पड़ा। वहीं, 24 मैच में टीम इंडिया को जीत मिली। घर पर कोहली का विनिंग पर्सेंटेज 77.41 का रहा। ऐसे में कोहली के इस शानदार रिकॉर्ड को इस समय हर कोई मिस कर रहा है। मौजूदा समय में भारत के साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खराब हालत देखते हुए पूर्व क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा कि आदर्श स्थिति में कोहली को वनडे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था।