    टेस्ट क्रिकेट को कोहली की याद ... गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बैटर्स की फॉर्म पर पूर्व RCB खिलाड़ी का बयान VIRAL

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    IND vs SA 2nd Test: पूर्व RCB खिलाड़ी श्रीवत्स गोस्वामी ने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों की कमजोर फॉर्म पर बयान दिया। उन्होंनेकहा कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था। 

    गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बैटर्स की फॉर्म पर पूर्व RCB खिलाड़ी का बयान VIRAL

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Test Cricket Misses Virat Kohli: पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर-बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी (Former RCB player Shriwats Goswami) का मानना है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था और उन्हें सिर्फ वनडे से संन्यास लेना चाहिए था। गोस्वामी ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम में वह ऊर्जा और आत्मविश्वास नहीं दिख रहा, जो कोहली की कप्तानी में टीम में दिखाई देता था।

    यह बयान गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों की खराब फॉर्म के बाद आया है। बता दें कि पिछले साल भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था।

    अगर ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट भी हार जाती है तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में लगातार हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घरेलू सीरीज में भारत की इतनी खराब हालत दो देखते हुए पूर्व क्रिकेटर को विराट कोहली की याद आने लगी है, क्योंकि उनकी  कप्तानी में भारत घर पर टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करता था।

    Virat Kohli को टेस्ट क्रिकेट कर रहा मिस

    दरअसल, विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने घर पर कुल 31 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से उन्हें सिर्फ दो मैच में हार का सामना करना पड़ा। वहीं, 24 मैच में टीम इंडिया को जीत मिली। घर पर कोहली का विनिंग पर्सेंटेज 77.41 का रहा। ऐसे में कोहली के इस शानदार रिकॉर्ड को इस समय हर कोई मिस कर रहा है। मौजूदा समय में भारत के साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खराब हालत देखते हुए पूर्व क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा कि आदर्श स्थिति में कोहली को वनडे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था। 

    गोस्वामी (Former RCB player Shriwats Goswami) ने एक्स पर लिखा कि विराट कोहली को वनडे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट तब तक खेलते रहना चाहिए था जब तक उनके पास देने के लिए कुछ बचा था। टेस्ट क्रिकेट उन्हें मिस कर रहा है। सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के लिए भी जो वह टीम में लाते थे।

    अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए और तीसरे दिन के अंत तक दूसरी पारी में 26/0 बनाकर कुल मिलाकर भारत पर 314 रन की बढ़त बनाई। आज चौथे दिन का खेल जारी है। बता दें कि प्रोटियाज ने पहले टेस्ट में कोलकाता में 30 रन से जीत दर्ज की थी।  

