IND vs SA 1st T20I: हार्दिक पांड्या के तूफान के बाद गेंदबाजों का बोलबाला, भारत ने जीत के साथ किया सीरीज का आगाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की तूफानी फिफ्टी (59*) के बाद भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओस को देखते हुए लग रहा था कि भारतीय टीम 15-20 रन पीछे रह गई। जवाब में प्रोटियाज टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका का टी20 में यह लोएस्‍ट टोटल है। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत की खराब शुरुआत मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भातरीय टीम की शुरुआत खराब रही। चोट के बाद वापसी कर रहे उपकप्‍तान शुभमन गिल पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। लुंगी एनगिडी की गेंद पर मार्को यानसेन ने गिल का कैच लिया। गिल ने 1 चौके की बदौलत 2 गेंदों पर 4 रन बनाए।

3 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे कप्‍तान सूर्यकुमार यादव भी ज्‍यादा देर मैदान पर नहीं टिके और बड़ा शॉट लगाने के चक्‍कर में शुभमन गिल की तरह ही कैच आउट हुए। स्‍काई ने 11 गेंदों पर 12 रन की पारी खेली।

शर्मा जी नहीं खेल पाए बड़ी पारी 2 विकेट जल्‍दी गिरने के बाद अभिषेक शर्मा पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में उन्‍होंने हवाई फायर का मन बनाया। हालांकि, मार्को यानसेन के हाथों में उनकी पारी का अंत हुआ। युवा अभिषेक ने 12 गेंदों का सामना किया और 17 रन जड़े। अब तक संभलकर बल्‍लेबाजी करने वाले तिलक ने 32 गेंदों पर 26 रन की धीमी पारी खेली।

हार्दिक ने पारी को संभाला 5 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने आए अक्षर ने 1 छक्‍के की बदौलत 21 गेंदों पर 23 रन बनाए। उन्‍होंने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 14 गेंदों पर 26 रन की पार्टनरशिप की। अक्षर के आउट होने के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे 9 गेंदों पर 11 रन ही बना सके। उन्‍होंने हार्दिक के साथ 19 गेंदों पर 33 रन जोड़े।

हार्दिक पांड्या 28 गेंदों पर 59 रन जड़कर नाबाद रहे। अपनी इस पारी में उन्‍होंने 6 चौके और 4 छक्‍के लगाए। इसके साथ ही हार्दिक के टी20 इंटरनेशनल में 100 छक्‍के भी पूरे हो गए हैं। विकेटकीपर जितेश शर्मा 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे।

T20I में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के 205 - रोहित शर्मा

155 - सूर्यकुमार यादव

124 - विराट कोहली

100 - हार्दिक पंड्या

99 - केएल राहुल गेंदबाजों ने नहीं दी ढील 176 रन चेज करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम पर भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही ओवर से लगाम लगा दी। पहली ही ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने क्विंटन डी कॉक को स्लिप पर तैनात अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। प्रोटियाज सलामी बल्‍लेबाज का खाता तक नहीं खुला। पारी का तीसरा ओवर करने आए अर्शदीप सिंह ने इस बार ट्रिस्टन स्टब्स को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। ट्रिस्टन ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए।

गेंद से भी छाए हार्दिक पावरप्‍ले के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने कप्‍तान एडेन मार्कराम को बोल्‍ड किया। कप्‍तान ने 14 गेंदों का सामना किया और इतने ही रन बनाए। पावरप्‍ले खत्‍म होते ही कप्‍तान सूर्या ने गेंद हार्दिक पांड्या को थमा दी। बल्‍लेबाजी में कमाल दिखाने के बाद हार्दिक गेंद से भी छा गए।

उन्‍होंने पहली गेंद पर ही खतरनाम डेविड मिलर (1) को अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने डोनोवन फरेरा (5) और मार्को यानसेन (12) का शिकार कर साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। ड्रिंक्‍स के बाद बुमराह का हमला ड्रिंक्‍स ब्रेक के बाद 11वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया। ओवर की दूसरी गेंद पर ही उन्‍होंने डेवाल्ड ब्रेविस (22) को पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही बुमराह के टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट भी पूरे किए। वह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए।