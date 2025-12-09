IND vs SA 1st T20I: केएल राहुल वाली ट्रिक नहीं आई सूर्यकुमार यादव के काम, भारत को मिली निराशा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। ओस को देखते हुए इस मुकाबले में टॉस निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में ही साफ कर दिया था कि वह केएल राहुल वाली ट्रिक अपनाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडेन ने चुनी गेंदबाजी दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कप्‍तान केएल राहुल ने बाएं हाथ से टॉस किया था और भारत ने 20 वनडे बाद सिक्‍का अपने पाले में पाया था। आज कटक में सूर्या ने भी यही पैंतरा अपनाया। हालांकि, स्‍काई को सफलता नहीं मिली। साउथ अफ्रीका के कप्‍तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी।