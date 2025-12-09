Language
    IND vs SA 1st T20I: केएल राहुल वाली ट्रिक नहीं आई सूर्यकुमार यादव के काम, भारत को मिली निराशा

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कप्‍तान केएल राहुल ने बाएं हाथ से टॉस किया था और भारत ने 20 वनडे बाद सिक्‍का अपने पाले में पाया था। आज कटक में सूर्या ने भ ...और पढ़ें

    भारतीय टीम ने गंवाया टॉस।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। ओस को देखते हुए इस मुकाबले में टॉस निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में ही साफ कर दिया था कि वह केएल राहुल वाली ट्रिक अपनाएंगे।

    एडेन ने चुनी गेंदबाजी

    दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कप्‍तान केएल राहुल ने बाएं हाथ से टॉस किया था और भारत ने 20 वनडे बाद सिक्‍का अपने पाले में पाया था। आज कटक में सूर्या ने भी यही पैंतरा अपनाया। हालांकि, स्‍काई को सफलता नहीं मिली। साउथ अफ्रीका के कप्‍तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी।

     

     

     

    कप्‍तान सूर्या ने क्‍या कहा

    टॉस के दौरान कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "विकेट देखकर हम थोड़े कन्फ्यूज्ड थे। पिच कल थोड़ी ज्‍यादा हरी दिख रही थी। पहले बल्लेबाजी करके खुश हूं, इसका पूरा फायदा उठाकर डिफेंड करना चाहता हूं। ओस गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ये काफी देर तक रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में हमारी सीरीज अच्छी रही, अब हम साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेलेंगे। हमारी तैयारी अच्‍छी है। हम इसका आनंद ले रहे हैं। संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को प्‍लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है।"

    भारत की प्लेइंग इलेवन

    अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

    दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

    क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्‍तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।

