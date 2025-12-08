IND vs SA 1st T20I Playing 11: गिल की वापसी ने बढ़ाई संजू की टेंशन, जितेश को मिल सकता है मौका
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हुए शुभमन गिल की टी20 सीरीज में वापसी हो चुकी है। गिल की वापसी ने विकेटकीपर बल्लेबाजी संजू सैमसन की मुश्क ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार और वनडे सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है। पहला टी20 मुकाबला मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।
शुभमन गिल की हुई वापसी
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हुए शुभमन गिल की टी20 सीरीज में वापसी हो चुकी है। गिल की वापसी ने विकेटकीपर बल्लेबाजी संजू सैमसन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टी20 टीम के उपकप्तान गिल अब अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करते नजर आ सकते हैं। वहीं 3 नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरेंगे। सूर्या का फॉर्म में आना टीम के लिए बेहद जरूरी है।
जितेश को मिल सकता मौका
4 नंबर पर तिलक वर्मा का खेलना लगभग तय है। विकेटकीपर के तौर पर मैनेजमेंट जितेश शर्मा पर भरोसा जता सकता है। संजू सैमसन मध्यक्रम में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। वहीं ओपनर के तौर पर उनकी अभी टीम में जगह नहीं बन पा रही है।
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे लोअर ऑर्डर को मजूबती दे सकते हैं। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर यह गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। स्पिन की कमान कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को दी जा सकती है। वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा अंतिम 11 में स्थान पा सकते हैं।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका।
भारत टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर।
दक्षिण अफ्रीका टीम
एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।