IND vs SA 1st T20I Playing 11: गिल की वापसी ने बढ़ाई संजू की टेंशन, जितेश को मिल सकता है मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टेस्‍ट सीरीज में शर्मनाक हार और वनडे सीरीज पर कब्‍जा जमाने के बाद भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है। पहला टी20 मुकाबला मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुभमन गिल की हुई वापसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्‍ट में चोटिल हुए शुभमन गिल की टी20 सीरीज में वापसी हो चुकी है। गिल की वापसी ने विकेटकीपर बल्‍लेबाजी संजू सैमसन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टी20 टीम के उपकप्‍तान गिल अब अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करते नजर आ सकते हैं। वहीं 3 नंबर पर कप्‍तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरेंगे। सूर्या का फॉर्म में आना टीम के लिए बेहद जरूरी है।

जितेश को मिल सकता मौका 4 नंबर पर तिलक वर्मा का खेलना लगभग तय है। विकेटकीपर के तौर पर मैनेजमेंट जितेश शर्मा पर भरोसा जता सकता है। संजू सैमसन मध्‍यक्रम में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। वहीं ओपनर के तौर पर उनकी अभी टीम में जगह नहीं बन पा रही है।

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे लोअर ऑर्डर को मजूबती दे सकते हैं। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर यह गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। स्पिन की कमान कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को दी जा सकती है। वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा अंतिम 11 में स्‍थान पा सकते हैं।