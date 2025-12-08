Language
    IND vs SA 1st T20I Pitch Report: बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाजों का होगा राज? कटक की पिच का कैसा रहेगा मिजाज

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    IND vs SA 1st T20I Pitch Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। यह पिच तेज ...और पढ़ें

    IND vs SA 1st T20I: कटक की पिच कैसा खेलेगी?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA Pitch Report: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर यानी मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें टी20I सीरीज में भी विजयी शुरुआत करने पर होगी।

    वहीं, मेहमान टीम वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। IND vs SA का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। ऐसे में इस मैच से पहले आइए जानते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20I मैच के लिए कटक की पिच का मिजाज कैसा रहेगा?

    IND vs SA 1st T20I: कटक की पिच कैसा खेलेगी?

    कटक (Ind vs Sa 1st T20I Cuttack Pitch) का यह स्टेडियम वैसे तो ज्यादा हाईस्कोरिंग नहीं रहा है। यहां अब तक कुल 3टी20I मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम के तीन मैच शामिल है। आखिरी मुकाबला इस मैदान पर जून 2022 में खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया था।

    इस मैदान पर भारतीय टीम ने 3 मैच में से एक ही मैच में जीत हासिल की है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ 2017 में खेला गया मैच था। इस मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारत ने दो मैच खेले है, जिसमें एक मैच जीत और एक में हार का सामना किया है।

    अगर बात करें कटक के बाराबती स्टेडियम की पिच की तो यहां स्पिनर्स से ज्यादा तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। शाम को ओस पड़ने के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है तो टीमें टारगेट का पीछा करना ज्यादा पसंद करती है। 

    कटक, बाराबती स्टेडियम के रिकॉर्ड्स (Cuttack, Barabati Stadium T20I)

    • कुल अब तक खेले गए मैच- 3
      भारत ने जीते- 2 में से एक मैच
    • साउथ अफ्रीका ने जीते- 2 में 2 मैच
    • श्रीलंका ने जीते- 0
    • ड्रॉ- नहीं हुआ
    • सबसे बड़ा टोटल- 180/3 (भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में बनाया था)
    • सबसे छोटा टोटल- 87 (श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 2017 में बनाया)
    • सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रन- हेनरिक क्लासेन (81 रन )
    • सबसे ज्यादा विकेट- युजवेंद्र चहल (5)

    इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड-टू-हेड (IND vs SA Head-to-Head Record T20I)

    इंडिया और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 1st T20I) के बीच अभी तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 18 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 12 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 14 मैच जीते, जबकि पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 3 मैच जीते। बाद में बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 9 मैच जीते।

