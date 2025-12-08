IND vs SA 1st T20I Pitch Report: बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाजों का होगा राज? कटक की पिच का कैसा रहेगा मिजाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA Pitch Report: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर यानी मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें टी20I सीरीज में भी विजयी शुरुआत करने पर होगी।

वहीं, मेहमान टीम वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। IND vs SA का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। ऐसे में इस मैच से पहले आइए जानते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20I मैच के लिए कटक की पिच का मिजाज कैसा रहेगा?

IND vs SA 1st T20I: कटक की पिच कैसा खेलेगी? कटक (Ind vs Sa 1st T20I Cuttack Pitch) का यह स्टेडियम वैसे तो ज्यादा हाईस्कोरिंग नहीं रहा है। यहां अब तक कुल 3टी20I मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम के तीन मैच शामिल है। आखिरी मुकाबला इस मैदान पर जून 2022 में खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया था।

इस मैदान पर भारतीय टीम ने 3 मैच में से एक ही मैच में जीत हासिल की है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ 2017 में खेला गया मैच था। इस मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारत ने दो मैच खेले है, जिसमें एक मैच जीत और एक में हार का सामना किया है।

अगर बात करें कटक के बाराबती स्टेडियम की पिच की तो यहां स्पिनर्स से ज्यादा तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। शाम को ओस पड़ने के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है तो टीमें टारगेट का पीछा करना ज्यादा पसंद करती है।