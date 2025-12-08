Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 1st T20I Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देखें भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच? डिटेल्स कर लें नोट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    IND vs SA 1st T20I Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20I सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यह सी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    IND vs SA 1st T20I Live Streaming की डिटेल्स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs Sa 1st T20I Live Streaming: टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20I सीरीज खेली जानी है। पांच मैचों की टी20I सीरीज अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। इस सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटक, चंड़ीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद पांच मैचों की टी20 सीरीज को होस्ट करेंगे। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज 0-2 से हार के बाद वनडे सीरीज में दमदार वापसी की और तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। अब पूरा फोकस सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम पर हैं, जिनसे हर किसी को सीरीज जीतने की उम्मीदें हैं। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहला टी20 मैच लाइव देख सकते हैं?

    IND vs SA 1st T20I Live Streaming की डिटेल्स

    कब खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20i मैच?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20i मैच 9 दिसंबर यानी मंगलवार को खेला जाना है।

    कहां खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20i मैच?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20i मैच 9 दिसंबर यानी मंगलवार को कटक में खेला जाना है।

    कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20i मैच?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20i मैच रात 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा।

    किस टीवी चैनल पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले टी20I मैच का प्रसारण होगा?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20i मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

    कहां देख सकते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले टी20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20i मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 टीमें-

    भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।

    दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।

    यह भी पढ़ें- ‘सीमित ओवरों की क्रिकेट में बल्लेबाजी क्रम को ज्यादा अहमियत..’, वनडे सीरीज खत्म होने के बाद बोले कोच Gautam Gambhir

    यह भी पढ़ें- 'रो दे, रो दे..', Virat Kohli ने कुलदीप को मजाक में किया रोस्ट; ड्रेसिंग रूम का मजेदार VIDEO वायरल