'रो दे, रो दे..', Virat Kohli ने कुलदीप को मजाक में किया रोस्ट; ड्रेसिंग रूम का मजेदार VIDEO वायरल

जैसे ही कुलदीप मेडल लेने आगे बढ़े, विराट कोहली सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने कुलदीप से हाथ मिलाया। कुलदीप ने अपने शांत अंदाज में छोटी-सी स्पीच शुरू की, लेकिन तभी पीछे से विराट मजाकिया अंदाज में बोले- 'रो दे, रो दे…' (यानी अब रो भी ले, इमोशनल हो जा)। यह सुनकर सभी खिलाड़ी हंस पड़े और कुलदीप भी मुस्कुराने लगे।

बॉलिंग कोच टेन डोशेट ने बताया कि इस सीरीज में सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया, लेकिन गेंदबाजों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन कुलदीप यादव का रहा। उनका नाम सुनते ही पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा।

इस अवॉर्ड को हासिल करने के बाद कुलदीप यादव ने कहा कि मेरी तरफ से कुछ खास नहीं है। विराट भाई और जैसू (यशस्वी जायसवाल) को बधाई, उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली।

कुलदीप ने झटके कुल 9 विकेट

कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस किया। उन्होंने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 68 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे मुकाबले में 78 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कुलदीप यादव ने सीरीज के आखिरी मैच में 4 विकेट निकालकर भारत को 2-1 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई।