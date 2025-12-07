'रो दे, रो दे..', Virat Kohli ने कुलदीप को मजाक में किया रोस्ट; ड्रेसिंग रूम का मजेदार VIDEO वायरल
Kuldeep Yadav Virat Kohli Video: भारत ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से वनडे सीरीज में हराया। जीत के बाद, कुलदीप यादव को 'सीरीज का प्रभाव खिलाड़ी' ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Roast Kuldeep Yadav: भारत ने विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। जीत के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ‘Impact Player of the Series’ का मेडल देने का कार्यक्रम रखा गया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे बीसीसीआई ने शेयर किया।
वीडियो में टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ये अवॉर्ड अनाउंस कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कुलदीप यादव को ये मेडल पहनाया और इस दौरान विराट कोहली कुलदीप को मजाक में रोस्ट करते नजर आए।
Kuldeep Yadav को मिला 'Impact Player of the Medal' अवॉर्ड
बीसीसीआई ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने कहा,
दोस्तों, मुझे इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज को प्रस्तुत करने का सम्मान मिला है। मेरा मानना है कि ऐसी सीरीज में जहां हर किसी ने योगदान दिया है, हम अक्सर यह कहते हैं, लेकिन इस सीरीज में आप सभी ने तीनों मुकाबलों में योगदान दिया। एक ऐसी सीरीज में जहां अधिकतर मुकाबलों में बल्लेबाजी हावी रही, इस सीरीज के 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' कुलदीप यादव हैं।
कुलदीप यादव
🗣️🗣️ In a series where the bat dominated, he showed his class with the ball 👌— BCCI (@BCCI) December 7, 2025
Presenting the 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 - 𝙆𝙪𝙡𝙙𝙚𝙚𝙥 𝙔𝙖𝙙𝙖𝙫 🏅
🔽 Watch | #TeamIndia | #INDvSA | @imkuldeep18 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/UiT35NFZsN
Virat Kohli ने कुलदीप को किया रोस्ट
बॉलिंग कोच टेन डोशेट ने बताया कि इस सीरीज में सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया, लेकिन गेंदबाजों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन कुलदीप यादव का रहा। उनका नाम सुनते ही पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा।
जैसे ही कुलदीप मेडल लेने आगे बढ़े, विराट कोहली सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने कुलदीप से हाथ मिलाया। कुलदीप ने अपने शांत अंदाज में छोटी-सी स्पीच शुरू की, लेकिन तभी पीछे से विराट मजाकिया अंदाज में बोले- 'रो दे, रो दे…'
(यानी अब रो भी ले, इमोशनल हो जा)। यह सुनकर सभी खिलाड़ी हंस पड़े और कुलदीप भी मुस्कुराने लगे।
इस अवॉर्ड को हासिल करने के बाद कुलदीप यादव ने कहा कि मेरी तरफ से कुछ खास नहीं है। विराट भाई और जैसू (यशस्वी जायसवाल) को बधाई, उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली।
कुलदीप ने झटके कुल 9 विकेट
कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस किया। उन्होंने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 68 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे मुकाबले में 78 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कुलदीप यादव ने सीरीज के आखिरी मैच में 4 विकेट निकालकर भारत को 2-1 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।