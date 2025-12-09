IND vs SA 1st T20I: Jasprit Bumrah बनेंगे नंबर-1! कटक में रचेंगे वो कीर्तिमान, जो आजतक कोई भारतीय नहीं हासिल कर पाया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Jasprit Bumrah 100 T20I Wickets: टी20I क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छूना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। इस मुकाम तक पहुंचने के करीब अभी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जो लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर इस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचे हैं।

बुमराह के पास मौका है कि वह आज कटक में खेले जाने वाले भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले टी20i मैच में अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल एक विकेट की दरकार हैं।

Jasprit Bumrah इतिहास रचने के करीब दरअसल, जसप्रीत बुमराह कटक में खेले जाने वाले पहले टी20आई मैच में काफी रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज को केवल एक विकेट की दरकार हैं और वह अर्शदीप सिंह के 100 t20i विकेट के क्लब में शामिल हो जाएंगे। बुमराह मौजूदा समय में 80 मैचों में 99 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस दौरान उनका औसत 18.11 का रहा और उनका बेस्ट बॉलिंग रिटर्न 3/7 का रहा। अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में 68 मैचों में 105 विकेट हासिल कर चुके हैं।

बुमराह अगर आज कटक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट हासल कर लेते हैं तो वह अपने टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हासिल कर लेंगे। अगर बुमराह ने ये कीर्तिमान हासिल किया तो वह इतिहास रच देंगे। वह तीनों फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। इसके अलावा दूसरी उपलब्धि ये है कि बुमराह को 18 विकेट की और दरकार होगी, ताकि वह 500 विकेट (तीनों फॉर्मेट को मिलकर) तक पहुंचने वाले आठवें भारतीय गेंदबाज बने। मौजूदा समय में उन्होंने 221 मैचों में 482 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनके नाम 13 फोर विकेट हॉल और 18 फाइव विकेट हॉल दर्ज हैं।