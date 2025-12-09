IND vs SA 1st T20I: Jasprit Bumrah बनेंगे नंबर-1! कटक में रचेंगे वो कीर्तिमान, जो आजतक कोई भारतीय नहीं हासिल कर पाया
IND vs SA, Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20I मैच में 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करने के करीब हैं। उन ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Jasprit Bumrah 100 T20I Wickets: टी20I क्रिकेट में 100 विकेट का आंकड़ा छूना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। इस मुकाम तक पहुंचने के करीब अभी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जो लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर इस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंचे हैं।
बुमराह के पास मौका है कि वह आज कटक में खेले जाने वाले भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले टी20i मैच में अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल एक विकेट की दरकार हैं।
Jasprit Bumrah इतिहास रचने के करीब
दरअसल, जसप्रीत बुमराह कटक में खेले जाने वाले पहले टी20आई मैच में काफी रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज को केवल एक विकेट की दरकार हैं और वह अर्शदीप सिंह के 100 t20i विकेट के क्लब में शामिल हो जाएंगे। बुमराह मौजूदा समय में 80 मैचों में 99 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस दौरान उनका औसत 18.11 का रहा और उनका बेस्ट बॉलिंग रिटर्न 3/7 का रहा। अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में 68 मैचों में 105 विकेट हासिल कर चुके हैं।
बुमराह अगर आज कटक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट हासल कर लेते हैं तो वह अपने टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हासिल कर लेंगे। अगर बुमराह ने ये कीर्तिमान हासिल किया तो वह इतिहास रच देंगे।
वह तीनों फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। इसके अलावा दूसरी उपलब्धि ये है कि बुमराह को 18 विकेट की और दरकार होगी, ताकि वह 500 विकेट (तीनों फॉर्मेट को मिलकर) तक पहुंचने वाले आठवें भारतीय गेंदबाज बने। मौजूदा समय में उन्होंने 221 मैचों में 482 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनके नाम 13 फोर विकेट हॉल और 18 फाइव विकेट हॉल दर्ज हैं।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 टीमें-
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।
दक्षिण अफ्रीका: एडन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।
यह भी पढ़ें- IND vs SA T20: साउथ अफ्रीका से भिड़ने के लिए भारत तैयार, टीम इंडिया में नहीं होगा कोई बदलाव
यह भी पढ़ें- IND vs SA 1st T20I Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देखें भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच? डिटेल्स कर लें नोट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।