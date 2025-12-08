Language
    IND vs SA T20: साउथ अफ्रीका से भिड़ने के लिए भारत तैयार, टीम इंडिया में नहीं होगा कोई बदलाव

    By SHESH NATH RAIEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:25 PM (IST)

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 मैच से पहले, टीम इंडिया बारबाटी स्टेडियम पहुंची। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कटक में वापसी को खास बताया और मैदान को प

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया सोमवार दोपहर बारबाटी स्टेडियम पहुंच गई। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि कटक लौटना हमेशा विशेष अनुभव देता है। यह मैदान मेरे लिए परिचित है और यहां की भीड़ हमेशा उत्साह से भर देती है, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा।

    जानकारी के मुताबिक, मेफेयर होटल, भुवनेश्वर से टीम बस के जरिए कटक पहुंची भारतीय टीम के साथ मुख्य कोच गौतम गंभीर भी मौजूद थे। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और सूर्यकुमार ने पहुंचते ही अभ्यास में हिस्सा लिया। मुकाबला 9 दिसंबर मंगलवार को खेला जाना है।

    सूर्यकुमार ने अपने पुराने घरेलू क्रिकेट अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वह इस मैच में उनके लिए मददगार साबित होगा। मौसम और कोहरे को लेकर उन्होंने कहा कि टीम हालात के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हैं। कोहरे पर किसी का बस नहीं चलता, इसलिए हमें अभ्यास सत्रों में बदलाव करने होंगे।

    हार्दिक ने किया अलग अभ्यास

    मुख्य दल से पहले ओडिशा पहुंचे ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या को रविवार शाम स्टेडियम में अलग से अभ्यास करते देखा गया।

    टीम संयोजन पर बोले सूर्यकुमार यादव, बदलाव की संभावना कम

    चयन को लेकर पूछे गए सवाल पर कप्तान ने साफ कहा कि टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। पिछली पांच–छह सीरीज से हम बदलाव नहीं कर रहे हैं और आगे भी यही जारी रहेगा।

    उन्होंने बताया कि पूरी तरह फिट होकर लौटे शुभमन गिल शीर्ष क्रम में अपनी नियमित भूमिका निभाएंगे, जबकि संजू सैमसन किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की तुलना पर उन्होंने कहा कि दोनों की अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं और इनकी तुलना उचित नहीं है।

    दर्शकों के लिए खुली गैलरी नंबर 6 और 7

    ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) ने भारतीय टीम का अभ्यास दोपहर 1.30 से 4.30 बजे तक और दक्षिण अफ्रीका का अभ्यास शाम 5.30 से 8.30 बजे तक निर्धारित किया गया था। दर्शकों के लिए गैलरी नंबर 6 और 7 खोल दी गई थी, जहां से वे दोनों टीमों का नेट अभ्यास का आनंद लिए।

    ओसीए ने खिलाड़ियों के लिए लंच, डिनर, स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनर, चिकित्सा सुविधा और सहायक स्टाफ की पूरी व्यवस्था भी की है।