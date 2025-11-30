Language
    IND vs SA: विराट कोहली के बाद कुलदीप यादव ने मचाया कोहराम, भारत ने साउथ अफ्रीका को पटका

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:53 PM (IST)

    भारत ने रांची में खेल गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को हरा दिया और इसी के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत की जीत के हीरो शतकवीर विराट कोहली और स्पिनर कुलदीप यादव रहे। 

    टीम इंडिया ने रांची में हासिल की जीत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली के शानदार शतक के बाद कुलदीप यादव द्वारा अहम समय पर दिलाए गए विकेटों के दम पर भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 349 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की टीम 49.2 ओवरों में 332 रनों ही बना सकी। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।

    विराट ने इस मैच में अपने वनडे करियर का 52वां शतक जमाया। ये वनडे इतिहास का 7000वां शतक भी है। उन्होंने अपनी पारी में 120 गेंदों का सामना कर 135 रन बनाए जिसमें सात छक्के और 11 चौके शामिल रहे। उनके अलावा रोहित शर्मा ने 57 और केएल राहुल ने 60 रनों की पारी खेल भारत को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की।

    साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को यानसेन ने 70 और मैथ्यू ब्रीट्ज्की ने 72 रनों की पारियां खेलीं। ये दोनों जब तक क्रीज पर थे तब तक साउथ अफ्रीका मैच में बनी हुई थी, लेकिन 34वें ओवर में कुलदीप ने इन दोनों को आउट कर भारत को पूरी तरह से मैच में ला दिया।

    राणा की दमदार शुरुआत

    350 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका को दूसरे ओवर में दो झटके लगे जिससे उसकी जीत की बुनियाद कमजोर हो गई। हर्षित राणा ने पहली गेंद पर रियान रिकेलटन और तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को आउट कर साउथ अफ्रीका को कमजोर कर दिया। दोनों खाता तक नहीं खोल सके। पांचवें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एडेन मार्करम को आउट कर साउथ अफ्रीका का स्कोर 11 रनों पर तीन विकेट कर दिया।

    ब्रीट्ज्की ने संभाला मोर्चा

    इसके बाद टोनी डी जोर्जी और मैथ्यू ब्रीट्ज्की ने टीम को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 66 रन जोड़े। राणा ने ही जोर्जी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। जोर्जी ने 35 गेंदों पर 39 रन बनाए। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने आते ही कुछ तेजी दिखाई, लेकिन 37 रनों से आगे अपनी पारी को नहीं ले जा सके। 28 गेंदों पर उन्होंने दो चौके और तीन छक्के मारे।

    यानसेन का तूफान

    फिर उतरे गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों को परेशान करने वाले यानसेन। उन्होंने लंबे-लंबे शॉट्स लगा रन बटोरने शुरू किए। ब्रीट्ज्की ने भी उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 97 रनों की साझेदार की। ये साझेदारी जब भारत के लिए परेशानी बन रही थी तभी कुलदीप ने 34वें ओवर की पहली गेंद पर यानसेन को डीप मिडविकेट पर रवींद्र जडेजा के हाथों कैच कराया। फिर एक गेंद बाद ब्रीट्ज्की को लॉन्ग ऑन पर विराट के हाथों कैच कराया। यानसेन ने 39 गेंदों की पारी में आठ चौके और तीन छक्के मारे। वहीं ब्रीटज्की ने 80 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्के की मदद से 72 रनों की पारी खेली।

    कुलदीप ने फिर सुब्रायेन को राहुल के हाथों कैच करा भारत को आठवीं सफलता दिलाई। वह 16 गेंदों पर 17 रन ही बना सके। कार्बिन बॉश और नांद्रे बर्गर ने नौवें विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी कर एक बार फिर भारत को टेंशन दी जिसे अर्शदीप सिंह ने 312 के कुल स्कोर पर खत्म कर दिया। यहां बर्गर आउट हुए। उन्होंने 23 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 17 रन बनाए। 

    बॉश ने खड़ी की मुश्किल

    टीम इंडिया के लिए मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। कार्बिन बॉश एक छोर से रन बना रहे थे और भारत को परेशानी में डाल रहे थे। उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक भी जमा दिया था। उनसे साउथ अफ्रीका को जीत की उम्मीद थी। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को 18 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर कृष्णा ने बॉश को आउट कर भारत को जीत दिलाई। बॉश ने 51 गेंदों पर पांच चौके और चार छक्कों की मदद से 67 रन बनाए।

    विराट ने फिर दिखाया दम

    इससे पहले, रांची में एक बार फिर विराट का दम देखने को मिला। ऐसे दौर में जब उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं, उन्हीं विराट ने जेएससीए स्टेडियम में रविवार को एक ऐसी पारी खेली, जिसने न सिर्फ आलोचकों को करारा जवाब दिया, बल्कि स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों को उत्साह से भर दिया। कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जमाते हुए धैर्य, तकनीक और आक्रामकता से भरी पारी खेली मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

    यह भारत का साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वनडे में दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन की शानदार पारी खेलते हुए यह साबित कर दिया कि वह अब भी भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं। अगले आठ महीनों में भारत के केवल छह वनडे मैच होने के कारण विराट की अब हर पारी और भी ज्यादा अहम हो गई है, लेकिन 36 वर्षीय इस दिग्गज ने अपने अंदाज में स्पष्ट संदेश दिया कि वह अब भी इस प्रारूप में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं।

    2027 विश्व कप भले ही अभी दूर है, लेकिन कोहली ने इस पारी से यह बता दिया कि उनकी क्लास, फिटनेस और रनों की भूख पहले की तरह ही है।

    'रो-को' शो की चमक

    विराट ने रोहित शर्मा के साथ 136 रनों की साझेदारी ने भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी। रोहित को शुरुआत में एक आसान जीवनदान मिला जब टोनी डी जोर्जी ने एक रन पर उनका कैच टपका दिया। इसके बाद रोहित ने यानसेन और कार्बिन बॉश के विरुद्ध बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हुए पारी को रफ्तार दी। दूसरी तरफ कोहली शुरू से ही विंटेज टच में थे। नांद्रे बर्गर की गेंद पर उनका ऊंचा छक्का और फिर लाजवाब कवर ड्राइव ने उनके इरादे और फार्म दोनों साफ कर दिए।

    साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ में चूकते रहे, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन बटोरे। मार्कराम को जल्द ही स्पिनर सुब्रायन को लाना पड़ा, लेकिन रनगति फिर भी नहीं रुकी। कोहली ने बॉश की गेंद पर छक्के के साथ अर्धशतक पूरा किया और कुछ ही देर में भारत ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। यानसेन ने अंतत: रोहित को एलबीडब्ल्यू कर भारत को दूसरा झटका दिया, जिससे थोड़े समय के लिए रनगति थमी।

    इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ (8) और प्रमोट किए गए वॉशिंगटन सुंदर (0) जल्दी आउट हो गए, जिससे भारत की गति कुछ रुकती दिखी।

    कोहली की क्लास

    इन सबके बीच कोहली एक छोर पर मजबूती से डटे रहे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को आसानी से बाउंड्री में बदलते हुए पारी को फिर पटरी पर रखा। पारी के अंतिम हिस्से में गेंद पुरानी हो चुकी थी, जिससे शॉट लगाना कठिन हो जाता है। इसके बावजूद कोहली ने गियर बदला और तेज रन बनाए। खासतौर पर उस समय जब कप्तान केएल राहुल को सुब्रायन की गेंदें खेलने में दिक्कत हो रही थीं, कोहली ने उसी गेंदबाज की गेंदों पर दो छक्के और एक चौका जमाते हुए एक ओवर में 21 रन बटोरे।

    विराट ने जैसे ही शतक पूरा किया, तभी एक उत्साही प्रशंसक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में आ पहुंचा और सीधे कोहली तक जा पहुंचा। उसने कोहली के पैरों पर झुककर सम्मान प्रकट किया। कोहली ने शांत भाव से उसे उठने का इशारा किया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे मैदान से बाहर ले जाया। इस दौरान कोहली सुरक्षाकर्मियों से कुछ बात करते हुए भी नजर आए। मैदान के सुरक्षाकर्मियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया।