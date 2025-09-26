IND U 19 vs AUS U 19: वैभव सूर्यवंशी हुए फेल, लेकिन गेंदबाजों ने भारत को दिलाई बड़ी जीत, ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह पस्त
भारतीय अंडर-19 टीम ने तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को हरा दिया। टीम की इस जीत में गेंदबाजों का अहम रोल रहा जिन्होंने मेजबान टीम को जल्दी समेट दिया। भारतीय बल्लेबाजों में राहुल कुमार और वेदांत त्रिवेदी का बल्ला चमका। इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर दिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंडर-19 टीम ने शुक्रवार को ब्रिस्बेन में खेले गए तीसरे वनडे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम को बुरी तरह से रौंद दिया। युवा टीम इंडिया ने इस मैच में 167 रनों से जीत हासिल की। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो इस मैच में नहीं चला, लेकिन गेंदबाजों ने भारत की हालत खराब कर दी और उसे सस्ते में समेट दिया।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 280 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 28.3 ओवरों में 113 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से खिलान पटेल ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। उधाव मोहन ने तीन विकेट लिए। कनिष्क चौहान ने दो विकेट अपने नाम किए।
लड़खड़ा गई ऑस्ट्रेलियाई पारी
281 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही जिससे वो उबर नहीं पाई और मैच हार गई टीम ने अपना पहला विकेट पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर खो दिया। मोहन ने एलेक्स ली यंग को पवेलियन भेज भारत को पहली सफलता दिलाई।
यहां से टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार विकेट लेते रहे। टीम के सलामी बल्लेबाज एलेक्स टर्नर ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। टॉम होगन ने 28 रनों की पारी खेली। कप्तान विल मालाजुक के बल्ले से सिर्फ 15 रन निकले। ऑस्ट्रेलिया के यही तीन बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके।
वैभव सूर्यवंशी फेल
भारत की तरफ से वैभव का बल्ला तो इस मैच में नहीं चला, लेकिन वेंदात त्रिवेदी और राहुल कुमार ने अर्धशतक जमा टीम को सम्माजनक स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान आयुश महात्रे दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर चार रन बनाकर आउट हो गए। सातवें ओवर की पहली गेंद वैभव को पवेलियन ले गई। वह 20 गेंदों पर 16 रन ही बना सके। विहान मल्होत्रा 52 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए।
इसके बाद राहुल और वेदांत ने पारी को संभाला और 99 रनों की साझेदारी की। वेदांत 204 के कुल स्कोर पर आउट हो गए। वह 92 गेंदों का सामना कर आठ चौकों की मदद से 86 रन बना सके। उनके बाद हरवंश ने उनका साथ दिया जो 23 रन बना पाए। 251 के कुल स्कोर पर राहुल का विकेट भी गिर गया। वह 84 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 62 रन बनाने में सफल रहे। अंत में खिलान ने 11 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाकर टीम को अच्छा स्कोर दिया।
