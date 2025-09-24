Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND U19 vs AUS U19: वैभव सूर्यवंशी के बाद चमका CSK का ओपनर, जेडन के शतक पर फेरा पानी; कंगारुओं को घर में पीट जीती सीरीज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:01 PM (IST)

    भारतीय अंडर-19 टीम का विजयी अभियान जारी है। इंग्लैंड में जाकर अंग्रेजों को पीटने के बाद कंगारुओं को घर में धूल चटा दी है। कप्तान आयुष महात्रे की अगुआई में भारतीय अंडर-19 टीम ने तीन यूथ वनडे मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। दूसरे यूथ वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 51 रन से हराया।

    prefferd source google
    Hero Image
    इंडिया अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जीती सीरीज।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंडर-19 टीम का विजयी अभियान जारी है। इंग्लैंड में जाकर अंग्रेजों को पीटने के बाद एक और यूथ वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन यूथ वनडे मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दूसरे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 51 से धूल चटा दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत की इस जीत में वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडु और कप्तान महात्रे का खास योगदान रहा। इन खिलाड़ियों ने मैच में अपनी छाप छोड़ी। भारत अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 का स्कोर बनाया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की टीम 47.2 ओवर में 249 रन पर ढेर हो गई।

    वैभव सूर्यवंशी ने जड़े छह छक्के

    ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत को पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। कप्तान आयुष महात्रे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हालांकि, इसके बाद वैभव ने विहान मल्होत्रा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया टीम को झटके दिए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। वैभव सूर्यवंशी 68 गेंद पर पांच चौके और 6 छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर आउट हुए।

    विहान मल्होत्रा भी 74 गेंद पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडु ने 64 गेंद पर 71 न की पारी खेली और भारत 300 तक पहुंचने में मदद की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विल बायरोम ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए। कप्तान यश देशमुख के नाम दो विकेट रहा।

    आयुष महात्रे की घातक गेंदबाजी

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरू भी खराब रही। 64 के स्कोर तक टीम ने 4 विकट गंवा दिए। हालांकि, जेडन ड्रेपर ने एक छोर संभालते हुए शतकीय पारी खेली। उन्हें जोन जेम्स (38) का साथ मिला, लेकिन दोनों टीम को जीत नहीं दिला सके। ड्रेपर 107 रन बनाकर कप्तान आयुष महात्रे का शिकार बने।

    भारत की तरफ से कप्तान आयुष महात्रे ने 4 ओवर नें 27 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वह सीएसके के आईपीएल खेल चुके हैं। कनिष्क चौहान को दो विकेट मिले। इस जीत के साथ ही भारतीय अंडर-19 टीम ने तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

    यह भी पढ़ें- 14 साल के Vaibhav Suryavanshi ने सिक्‍स जड़ने का बनाया अद्भुत रिकॉर्ड, ऑस्‍ट्रेलिया में खेली धमाकेदार पारी