    14 साल के Vaibhav Suryavanshi ने सिक्‍स जड़ने का बनाया अद्भुत रिकॉर्ड, ऑस्‍ट्रेलिया में खेली धमाकेदार पारी

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:09 PM (IST)

    भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्‍ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में 70 रन की आक्रामक पारी खेली। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। 14 साल के वैभव यूथ वनडे में सबसे ज्‍यादा छक्‍के जड़ने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने यूथ वनडे में 41 छक्‍के अब तक जड़े। उन्‍होंने उन्‍मुक्‍त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा।

    वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे वनडे में 70 रन बनाए

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वैभव सूर्यवंशी के खेल में दिन-प्रतिदिन निखार आता जा रहा है। वो इस समय भारतीय अंडर-19 टीम के साथ ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर हैं। वैभव ने बुधवार को दूसरे वनडे में 68 गेंदों पर 70 रन की पारी खेली। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 6 छक्‍के जड़े।

    14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। उदीयमान क्रिकेटर वैभव यूथ वनडे में सबसे ज्‍यादा छक्‍के जड़ने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने 10 मैचों में 41 सिक्‍स जमाए।

    वैभव सूर्यवंशी ने पूर्व अंडर-19 कप्‍तान उन्‍मुक्‍त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा। चंद ने 2011-12 के बीच 21 मैच खेले, जिसमें 38 छक्‍के जमाए। यशस्‍वी जायसवाल इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर हैं, जिन्‍होंने 2018 से 2020 के बीच 27 मैचों में 30 छक्‍के जड़े हैं।

    यूथ वनडे में सबसे ज्‍यादा सिक्‍स लगाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज

    • वैभव सूर्यवंशी - 2024-25, 10 मैचों में 41 छक्‍के
    • उन्‍मुक्‍त चंद - 2011-12, 21 मैचों में 38 छक्‍के
    • यशस्‍वी जायसवाल - 2018-20, 27 मैचों में 30 छक्‍के
    • संजू सैमसन - 2012-14, 20 मैचों में 22 छक्‍के
    • अंकुश बैंस - 2013-14, 20 मैचों में 19 छक्‍के

    वैभव का कमाल

    वैभव सूर्यवंशी इस समय कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। पहले वनडे में उन्‍होंने तेजी से 38 रन बनाए थे। फिर दूसरे वनडे में उन्‍होंने 70 रन की तेजतर्रार पारी खेली। वैभव की पारी के केंद्र का आकर्षण आधा दर्जन छक्‍के रहे। उन्‍होंने विहान मल्‍होत्रा के साथ दूसरे विकेट के लिए 117 रन की शतकीय साझेदारी की।

    भारतीय टीम ऑलआउट

    बता दें कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे ब्रिस्‍बेन में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 49.4 ओवर में 300 रन पर ऑलआउट हुई। भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी (70), विहान मल्‍होत्रा (70) और अभिज्ञान कुंडु (71) ने अर्धशतकीय पारियां खेली।

