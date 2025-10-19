IND vs AUS: बारिश के बाद ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम इंडिया, शुभमन गिल नहीं कर सके विजयी आगाज
ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में भारत को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे टीम के नए कप्तान जीत के साथ आगाज नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पर्थ स्टेडियम में बारिश से बाधित मैच में भारत को सात विकेट से हरा दिया। भारत ने 26 ओवर प्रति पारी के मैच में 136 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत मेजबान टीम को 131 रनों का टारगेट मिला जिसे उसने -- हासिल कर लिया।
ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिचेल मार्श ने शानदार पारी खेलते हुए सबसे ज्यादा नाबाद 46 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज ने कोशिश काफी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ये ऑस्ट्रेलिया की इस ओप्टस मैदान पर पहली वनडे जीती है। इसी के साथ उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।
ये खबर अभी अपडेट हो रही है
