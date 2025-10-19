Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IND vs AUS: बारिश के बाद ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम इंडिया, शुभमन गिल नहीं कर सके विजयी आगाज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में भारत को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की  सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मिचेल मार्श ने खेली कप्तानी पारी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे टीम के नए कप्तान जीत के साथ आगाज नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पर्थ स्टेडियम में बारिश से बाधित मैच में भारत को सात विकेट से हरा दिया। भारत ने 26 ओवर प्रति पारी के मैच में 136 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत मेजबान टीम को 131 रनों का टारगेट मिला जिसे उसने -- हासिल कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिचेल मार्श ने शानदार पारी खेलते हुए सबसे ज्यादा नाबाद 46 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज ने कोशिश काफी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ये ऑस्ट्रेलिया की इस ओप्टस मैदान पर पहली वनडे जीती है। इसी के साथ उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।

    ये खबर अभी अपडेट हो रही है