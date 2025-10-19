Language
    IND vs AUS: बारिश के साथ-साथ गिर रहे थे विकेट, ड्रेसिंग रूम में रोहित-गिल ले रहे थे पॉपकॉर्न के मजे- देखें Video

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:40 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में बारिश ने काफी परेशान किया और इस बीच टीम इंडिया के विकेट भी लगातार गिर रहे थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल पॉपकॉर्न के मजे ले रहे थे। 

    रोहित और गिल ने बारिश में लिए पॉपकॉर्न के मजे

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच खेल रही हैं। इसी मैच के साथ शुभमन गिल वनडे कप्तान के तौर पर शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि,इस मैच में बारिश ने जमकर खलल डाला और परेशानी पैदा की। इस बीच गिल और रोहित शर्मा पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लेते हुए नजर आए।

    रोहित और गिल ने पारी की शुरुआत की थी लेकिन दोनों ही बल्लेबाज फेल हो गए। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को हेजलवुड ने आउट कर दिया। उन्होंने सिर्फ आठ रन ही बनाए। शुभमन गिल को नाथन एलिस ने आउट किया। वह 18 गेंदों पर 10 रन ही बना सके।

    बारिश ने किया परेशान

    पहली बार जब मैच में बारिश आई तो मैच काफी लंबे समय तक खेल रुका रहा। तकरीबन एक घंटे तक मैच नहीं हुआ और इसी बीच गिल और रोहित ड्रेसिंग रूम तक में चर्चा करते हुए नजर आए। दोनों मैच से संबंध में बात कर रहे थे। इस बीच गिल उठकर गए और पॉपकॉर्न का डिब्बा लेकर आ गए। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ी पॉपकॉर्न का लुत्फ लेते हुए नजर आए।

    गिल ने रोहित से ही कप्तानी ली है। रोहित के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद गिल ने इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी संभाली है। अब वनडे में भी गिल ने उनकी जगह ली है। पहली बार रोहित, गिल की कप्तानी में खेल रहे हैं।

    भारतीय बल्लेबाजी फेल

    इस मैच में बारिश ने बार-बार खलल डाला और भारतीय बल्लेबाजी भी फेल रही। रोहित और गिल तो सस्ते में आउट हुए ही साथ ही विराट कोहली भी खाता खोले बिना आउट हो गए। उन्होंने मिचेल स्टार्क को आउट कर दिया। इसके कुछ देर बाद फिर बारिश आई और मैच रुक गया। श्रेयस अय्यर बारिश रुकने के बाद विकेट पर रुक नहीं सके। अय्यर को जॉश हेजलवुड ने आउट किया। वह 14 गेंदों पर 11 रन ही बना पाए।

