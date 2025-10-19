Virat Kohli Duck: विराट कोहली के करियर पर लगा 'कलंक', कमबैक मैच में बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Shameful Record: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच (India vs Australia 1st ODI) भारतीय टीम के लिए एक मुश्किल शुरुआत के साथ हुआ। जब टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली, सिर्फ 21 रन पर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा केवल 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने आठ गेंदों पर बिना कोई रन बनाए वापस भेजा। इतना ही नहीं, पावरप्ले तक टीम ने तीन विकेट गंवा दिए। कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन ही बना सके।

7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे विराट कोहली जिस तरह से डक पर आउट हुए। उन्होंने इस दौरान अपने नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कराया। Virat Kohli Duck: कोहली के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) दोनों ही लगभग सात महीने बाद भारत के लिए खेल रहे थे, क्योंकि दोनों ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद हर किसी को विराट कोहली से उम्मीदें थी, लेकिन कोहली 8 गेंद का सामना करते हुए बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे।

यह पहली बार है जब कोहली को ऑस्ट्रेलिया में वनडे में डक (Virat Kohli Duck) पर आउट किया गया है। यह उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी बार डक था। कोहली का यह दूसरा सबसे लंबा डक था, जब उन्होंने आठ गेंदों का सामना किया। इससे पहले, उन्हें 2023 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में 9 गेंदों पर डक का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कोहली का यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 39वां डक था। भारत के लिए इससे ज्यादा डक केवल जहीर खान (43) और इशांत शर्मा (40) के नाम हैं।

Mitchell Starc ने कोहली को बनाया अपना शिकार पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कोहली ने दूर से कवर की ओर शॉ खेलने का प्रयास किया। ऐसे में उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर प्वाइंट की ओर गेंद गई। फील्डर कूपर कोन्नोल्ली ने अपने बाएं ओर डाइव लगाते हुए कोहली का एक शानदार कैच लपका। इस तरह मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc dismissed Kohli) ने कोहली को अपना शिकार बनाया। कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे।

मिचेल स्टार्क कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो बार डक पर आउट करने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले यह कारनामा जेम्स एंडरसन ने किया था। यह 25 रन भारत का सबसे कम स्कोर था जब उनके पहले तीन विकेट गिरे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल शामिल थे।