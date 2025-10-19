Language
    IND vs AUS 1st ODI: Nitish Kumar Reddy को पर्थ में फिर मिला डेब्यू का मौका, रोहित ने दी कैप; कुलदीप यादव का प्लेइंग-11 से कटा पत्ता

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    भारत के नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में अपना वनडे डेब्यू किया, उन्हें रोहित शर्मा ने कैप दी। हार्दिक पांड्या की चोट के कारण उन्हें मौका मिला। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी लंबे समय बाद वनडे में वापसी की। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगी।  

    Hero Image

    Nitish Kumar Reddy को रोहित ने दी ODI Debut Cap

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 1st ODI Nitish Kumar Reddy Debut:  भारत के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच से अपना अंतररष्ट्रीय वनडे करियर शुरू करने का मौका मिला। मैच से पहले, नीतीश को अपनी वनडे डेब्यू कैप भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से मिली, जो 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं

    नीतीश का वनडे डेब्यू हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के कारण हुआ है। हार्दिक पांड्या एशिया कप के दौरान क्वाड्रीसेप इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं।

    22 साल के नीतीश ने अब तक भारत के लिए 9 टेस्ट और 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका टेस्ट डेब्यू भी ऑप्टस स्टेडियम में हुआ था, जहां उन्होंने पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में 41 रन और दूसरी पारी में 38 रन की नाबाद पारी खेली थी। भारत ने वह मैच 295 रन से जीतकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का पहला मैच जीता था। इसी तरह आज यानी 19 अक्टूबर को भी नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे डेब्यू कैप पर्थ के इस स्टेडिम में मिली। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें डेब्यू कैप दी।

    इस मैच में भारत की टीम भी अपनी सीरीज की शुरुआत जीत से करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस समय अपनी घरेलू वनडे रिकॉर्ड को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें हाल ही में तीन वनडे हार का सामना करना पड़ा है।

    IND vs AUS: जीत के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया

    सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी पर होंगी, क्योंकि यह दोनों सितारे भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेल रहे हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई प्रमुख खिलाड़ी चोटों के कारण नहीं खेलेंगे, जिनमें नियमित वनडे कप्तान पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस और एडम जम्पा शामिल हैं।

    IND vs AUS 1st ODI: भारत-ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11

    भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहलीश्रेयसअय्यरकेएल राहुल (विकेटकीपर), नीतिश कुमार रेड्डूवॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराजअर्शदीप सिंह

    ऑस्ट्रेलिया ट्रैविसहेडमिशेलमार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैटरेनशॉकूपर कोनोलीमिशेल ओवेनमिशेल स्टार्कनाथनएलिसमैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड