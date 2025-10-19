IND vs AUS 1st ODI: Nitish Kumar Reddy को पर्थ में फिर मिला डेब्यू का मौका, रोहित ने दी कैप; कुलदीप यादव का प्लेइंग-11 से कटा पत्ता

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 1st ODI Nitish Kumar Reddy Debut: भारत के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच से अपना अंतररष्ट्रीय वनडे करियर शुरू करने का मौका मिला। मैच से पहले, नीतीश को अपनी वनडे डेब्यू कैप भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से मिली, जो 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं

नीतीश का वनडे डेब्यू हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के कारण हुआ है। हार्दिक पांड्या एशिया कप के दौरान क्वाड्रीसेप इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वह इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। Nitish Kumar Reddy को रोहित ने दी ODI Debut Cap 22 साल के नीतीश ने अब तक भारत के लिए 9 टेस्ट और 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका टेस्ट डेब्यू भी ऑप्टस स्टेडियम में हुआ था, जहां उन्होंने पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में 41 रन और दूसरी पारी में 38 रन की नाबाद पारी खेली थी। भारत ने वह मैच 295 रन से जीतकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का पहला मैच जीता था। इसी तरह आज यानी 19 अक्टूबर को भी नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे डेब्यू कैप पर्थ के इस स्टेडिम में मिली। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें डेब्यू कैप दी।

इस मैच में भारत की टीम भी अपनी सीरीज की शुरुआत जीत से करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस समय अपनी घरेलू वनडे रिकॉर्ड को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें हाल ही में तीन वनडे हार का सामना करना पड़ा है।