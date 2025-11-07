IND A vs SA A: भारतीय गेंदबाजों के सामने मार्कस एकरमैन का शतक नहीं आया काम, मेजबान टीम ने मैच पर कसा शिकंजा

Language
    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:57 PM (IST)

    भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के सामने दक्षिण अफ्रीका ए का बुरा हाल हुआ। कप्‍तान मार्कस एकरमैन का शतक भी दक्षिण अफ्रीका की स्थिति बचाने में नाकाम रहा। भारत ए की तरफ से प्रसिद्ध कृष्‍णा ने सबसे ज्‍यादा तीन विकेट झटके। मोहम्‍मद सिराज और आकाशदीप को दो-दो विकेट मिले। इसके बाद भारतीय टीम के बल्‍लेबाजों ने उपयोगी योगदान दिए और उसकी बढ़त 100 रन के पार ले गए।

    भारतीय टीम ने बढ़त बनाई

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका ए को बेंगलुरु के सीओई 1 स्‍टेडियम में जारी दूसरे अनाधिकृत टेस्‍ट के दूसरे दिन बैकफुट पर धकेल दिया। भारत ए की पहली पारी 255 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ए की पारी 221 रन पर ऑलआउट हुई।

    इस तरह मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 34 रन की बढ़त मिली। भारत ए ने दूसरे दिन स्‍टंप्‍स तक 24 ओवर में तीन विकेट खोकर 78 रन बनाए। केएल राहुल (26*) और नाइटवॉचमैन कुलदीप यादव (0*) क्रीज पर रहे। भारत की कुल बढ़त 112 रन हो चुकी है, जबकि उसके सात विकेट शेष हैं।

    राहुल क्रीज पर जमे

    दक्षिण अफ्रीका ए को 221 रन पर समेटने के बाद भारत ए ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। अभिमन्‍यु ईस्‍वरन एक बार फिर फ्लॉप हुए और बिना खाता खोले सेले की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद केएल राहुल (26) और साई सुदर्शन (23) ने दूसरे विकेट के लिए 35 रन जोड़े। वान वुरेन ने सुदर्शन को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा।

    फिर राहुल और देवदत्‍त पडिक्‍कल ने तीसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की। सेले ने पडिक्‍कल का शिकार करके भारत ए को तीसरा झटका दिया। राहुल 57 गेंदों में तीन चौके की मदद से 26 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका ए की तरफ से ओकुहले सेले ने दो विकेट चटकाए। टियान वान वुरेन को एक सफलता मिली।

    भारतीय तेज गेंदबाजों का कमाल

    इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ए ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी शुरू की, जिसे भारतीय तेज गेंदबाजों ने बिगाड़ दिया। प्रसिद्ध कृष्‍णा, अकाशदीप और सिराज ने मेहमान टीम के तीन विकेट 12 रन के स्‍कोर पर गिरा दिए। जॉर्डन हरमन (26) और कप्‍तान मार्कस एकरमैन (134) ने चौथे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की।

    तभी प्रसिद्ध कृष्‍णा ने जॉर्डन और कोनर एस्‍टरहुईजेन को अपना शिकार बनाकर दक्षिण अफ्रीका ए के पांच विकेट गिरा दिए। एकरमैन को प्रेनेलन सुब्रायण (20) के रूप में अच्‍छा साथी मिला। दोनों ने 8वें विकेट के लिए 86 रन की साझेदारी की। तभी सुब्रायण को सिराज ने रन आउट करके भारत की वापसी कराई।

    एकरमैन के शतक पर फिरा पानी

    एकरमैन एक छोर पर खड़े रहे और 118 गेंदों में 17 चौके व पांच छक्‍के की मदद से 134 रन बनाए। प्रोटियाज कप्‍तान के अलावा कोई बल्‍लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका और पूरी टीम 47.3 ओवर में 221 रन पर ढेर हो गई। भारत ए की तरफ से प्रसिद्ध कृष्‍णा ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके। मोहम्‍मद सिराज और आकाशदीप को दो-दो विकेट मिले।

