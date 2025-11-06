IND A vs SA A: ध्रुव जुरैल का नाबाद शतक, केएल राहुल- ऋषभ पंत फेल; पहले दिन भारत 255 रन पर ऑल आउट

Language
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल रही। पहले दिन भारतीय टीम 255 रन बनाकर सिमट गई। केएल राहुल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल फेल रहे। ध्रुव जुरैल ने एक छोर पर संभालते हुए नाबाद 132 रन की पारी खेली। 

    साउथ ए के सामने भारत की बल्लेबाजी फेल। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ए ने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स तक भारत ए को 255 रनों पर समेट दिया। बल्लेबाजी लाइन-अप ढहने के बाद ध्रुव जुरैल ने नाबाद 132 रनों की पारी खेलकर भारत ए को संकट से उबारा।

    पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए को शुरुआती झटका तब लगा जब दूसरे ओवर में ही शेपो मोरेकी ने अभिमन्यु ईश्वरन (0) को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। केएल राहुल ने तीसरे ओवर में ओकुहले सेले की गेंद पर तीन चौके जड़कर इसका तीखा जवाब दिया।

    नहीं चला राहुल का बल्ला

    राहुल (19) और साई सुदर्शन (17) ने मिलकर नई गेंद का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन जल्दी-जल्दी आउट हो गए। जिससे 17वें ओवर में भारत ए का स्कोर 41/3 हो गया और टीम मुश्किल में आ गई। उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब कुछ ही देर बाद देवदत्त पडिक्कल (5) विकेटकीपर के हाथों लपके गए।

    ऋषभ पंत भी हुए फेल

    ऋषभ पंत 20 गेंद पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 24 रन बनाए और लंच के बाद दूसरे ओवर में उनके आउट होने से भारत ए 86/5 के स्कोर पर बैकफुट पर आ गया। एक छोर पर जुरैल डटे रहे। इस दौरान हर्ष दुबे (14) और आकाश दीप (0) भी थोड़े-थोड़े अंतराल पर आउट हो गए, जिससे भारत 126/7 के स्कोर पर संकट में पड़ गया।

    कुलदीप ने निभाया साथ

    हालांकि, जुरैल और कुलदीप यादव ने मेजबान टीम संकट से उबारा। दोनों ने टी ब्रेक तक अपनी टीम का स्कोर 156/7 तक पहुंचाया। टी ब्रेक के बाद भी दोनों ने संघर्ष जारी रखा। दोनों के बीच की 79 रनों की साझेदारी 66वें ओवर में कुलदीप (20) के रन आउट होने पर समाप्त हुई।

    तियान वान वुरेन ने लिए चार विकेट

    इसके तुरंत बाद जुरैल ने अपना शतक पूरा किया और मोहम्मद सिराज (15) के साथ 34 रनों की एक और महत्वपूर्ण साझेदारी की। जुरैल 132 रन बनाकर नाबाद रहे। प्रसिद्ध कृष्णा (0) आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। साउथ अफ्रीका ए के लिए तियान वान वुरेन ने 52 रन देकर 4 विकेट लिए।

