    IND A vs OMN A: वैभव सूर्यवंशी हुए फेल फिर भी जीत गई इंडिया-ए, ओमान को 6 विकेट से हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:04 PM (IST)

    इंडिया-ए ने ओमान-ए को मात देकर राइजिंग स्टार एशिया कप टी20 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम की इस जीत के हीरो हर्ष दुबे रहे जिन्होंने अर्धशतक जमाया। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस मैच में नहीं चला। 

    इंडिया-ए ने सेमीफाइनल में रखा कदम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए ने मंगलवार को राइजिंगस्टार टी20 एशिया कप में ओमान-ए को छह विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओमान ने संघर्ष करते हुए 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 135 रन बनाए थे। इंडिया-ए ने ये टारगेट 17.5 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    ओमान की तरफ से वसीम अली ने 45 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 54 रन बनाए। उन्हीं के दम पर ओमान सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाई। इंडिया-ए की तरफ से हर्ष दुबे ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 44 गेंदों पर सात चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 53 रन बनाए। 

    वैभव हुए फेल

     भारत को ज्यादा टारगेट नहीं मिला था। हालांकि, ये अहम मैच था इसलिए टीम को वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद थी। वैभव इस मैच में वो काम नहीं कर पाए। यूएई के खिलाफ तूफानी शतक और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक और आतिशी पारी खेलने वाले वैभव 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। वह टीम के दूसरे विकेट के तौर पर आउट हुए। उनसे पहले प्रियांश आर्या छह गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए।

    अच्छी बल्लेबाजी कर रहे नमन धीर एक बार फिर अच्छी शुरुआत को अर्धशतकीय पारी में नहीं बदल सके। वह 19 गेंदों पर दो चौके और इतने ही छक्के मार 30 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से फिर हर्ष दुबे और औरनेहालवढेरा ने शानदार साझेदारी कर टीम को जीत के रास्ते पर ला दिया। दोनों के बीच 66 रनों की साझेदारी हुई। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर नेहाल आउट हो गए। यहां टीम को जीत के लिए सिर्फ दो रन चाहिए थे। नेहाल ने 24 गेंदों पर 23 रन बनाए। कप्तान जितेश शर्मा ने आते ही चौका मार टीम को जीत दिलाई। 

    ओमान की पारी

    ओमान के टॉपऑर्डर और मिडिलऑर्डर ने संभल कर बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। भारत को पहला विकेट विजय कुमार ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान हम्माद मिर्जा को आउट कर दिलाया। उन्होंने 16 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 32 रन बनाए। यहां से रनगित थोड़ी धीमी रही।

     करण सोनावाले को सुयश शर्मा ने आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। वह 19 गेंदों पर 12 रन ही बना सके। वसीम अली इस बीच एक छोर संभाले हुए थे। 93 के कुल स्कोर पर ओमान ने नारायण शैषव को आउट किया। वह 16 रन ही बना सके। यहां से ओमान के बल्लेबाज वसीम का साथ नहीं दे सके और जल्दी-जल्दी आउट हो गए। वसीम अगर अंत तक नहीं टिकते तो टीम का 100 के पार जाना भी मुश्किल था।

    भारत की तरफ से गुरजपनीत सिंह और सुयश ने दो-दो विकेट लिए। विजय, नमन और हर्ष दुबे के हिस्से एक-एक विकेट आया। 

