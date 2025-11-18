IND A vs OMN A: वैभव सूर्यवंशी हुए फेल फिर भी जीत गई इंडिया-ए, ओमान को 6 विकेट से हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए ने मंगलवार को राइजिंगस्टार टी20 एशिया कप में ओमान-ए को छह विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओमान ने संघर्ष करते हुए 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 135 रन बनाए थे। इंडिया-ए ने ये टारगेट 17.5 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

ओमान की तरफ से वसीम अली ने 45 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 54 रन बनाए। उन्हीं के दम पर ओमान सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाई। इंडिया-ए की तरफ से हर्ष दुबे ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 44 गेंदों पर सात चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 53 रन बनाए।

वैभव हुए फेल भारत को ज्यादा टारगेट नहीं मिला था। हालांकि, ये अहम मैच था इसलिए टीम को वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद थी। वैभव इस मैच में वो काम नहीं कर पाए। यूएई के खिलाफ तूफानी शतक और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक और आतिशी पारी खेलने वाले वैभव 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। वह टीम के दूसरे विकेट के तौर पर आउट हुए। उनसे पहले प्रियांश आर्या छह गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए।

अच्छी बल्लेबाजी कर रहे नमन धीर एक बार फिर अच्छी शुरुआत को अर्धशतकीय पारी में नहीं बदल सके। वह 19 गेंदों पर दो चौके और इतने ही छक्के मार 30 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से फिर हर्ष दुबे और औरनेहालवढेरा ने शानदार साझेदारी कर टीम को जीत के रास्ते पर ला दिया। दोनों के बीच 66 रनों की साझेदारी हुई। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर नेहाल आउट हो गए। यहां टीम को जीत के लिए सिर्फ दो रन चाहिए थे। नेहाल ने 24 गेंदों पर 23 रन बनाए। कप्तान जितेश शर्मा ने आते ही चौका मार टीम को जीत दिलाई।

ओमान की पारी ओमान के टॉपऑर्डर और मिडिलऑर्डर ने संभल कर बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। भारत को पहला विकेट विजय कुमार ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान हम्माद मिर्जा को आउट कर दिलाया। उन्होंने 16 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 32 रन बनाए। यहां से रनगित थोड़ी धीमी रही।