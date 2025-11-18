IND A vs OMN A: वैभव सूर्यवंशी का तूफान हुआ अहम मैच में फेल, 100 की स्ट्राइक से भी नहीं बना पाए रन 

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान शाहींस के खिलाफ मिली हार के बाद इंडिया-ए के लिए ओमान-ए के खिलाफ मैच काफी अहम बन गया था। इसी मैच पर भारत का राइजिंगस्टार टी20 एशिया कप के अगले दौर में जाने की संभावना टिकी थीं। ऐसे में भारत को अपने सबसे तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से आतिशीबल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन बाएं हाथ का बल्लेबाज इस मैच में फेल हो गया।

इंडिया-ए के कप्तान जितेश शर्मा ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ओमान ने भारतीय गेंदबाजों को विकेटों के लिए तरसाया, लेकिन बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। ओमान-ए की टीम 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 135 रन ही बना सकी।

वैभव हुए फेल पहले मैच में यूएई के खिलाफ शतक और फिर पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेलने वाले वैभव से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीद थी। हालांकि, वह इसमें फेल रहे। उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 12 रन बनाए। इसमें दो चौके शामिल रहे। आमतौर पर 150 से ज्यादा की स्ट्राइकरेट से रन बनाने वाले वैभव इस मैच में 92.30 की स्ट्राइकरेट से रन बना पाए।

उन्होंने पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ स्पिनर जय ओडेरा पर बड़ा शॉट खेलना चाहा और बाउंड्री पर आर्यनबिष्ट ने उनका कैच लपका। वैभव का आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका था। इससे पहले टीम ने प्रियांश आर्या का विकेट भी खो दिया था। वह छह गेंदों पर दो चौकों की मदद से 10 रन बनाने में सफल रहे।