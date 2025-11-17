Language
    IND A vs Oman A: वैभव सूर्यवंशी फिर दिखाएंगे दम, इस बार सामने होगी ओमान की टीम, जानिए कब और कहां देखें ये मैच

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेली थी लेकिन टीम को जीत नहीं मिली थी। अब इंडिया-ए का सामना राइजिंग स्टार टी20 एशिया कप में ओमान से होना है। इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें वैभव पर होंगी। 

    वैभव सूर्यवंशी से ओमान के खिलाफ तूफानी पारी की उम्मीद

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राइजिंग स्टार टी20 एशिया कप में पाकिस्तान-ए के खिलाफ मिली हार के बाद इंडिया-ए की टीम निश्चित तौर पर हताश होगी। ये टूर्नामेंट में उसकी पहली हार थी। हालांकि, उसके लिए अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। टीम अभी भी अगले दौर में जा सकती है। इसलिए इंडिया-ए की नजरें पाकिस्तान से मिली हार को पीछे छोड़ते हुए अपने अगले मैच पर होंगी।

    अगले मैच में इंडिया-ए का सामना ओमान से होना है। इस मैच पर एक बार फिर सभी की नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। यूएई के खिलाफ पहले मैच में तूफानी शतक जमाने वाले वैभव ने पाकिस्तान के खिलाफ भी आतिशी पारी खेली। वह अर्धशतक से चूक गए, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने बता दिया कि वह किसी भी गेंदबाज के सामने खौफ में नहीं रहते बल्कि गेंदबाजों को उनसे खौफ होता है।

    इंडिया-ए और ओमान-ए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

    कब खेला जाएगा इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच?

    इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच मंगलवार 18 नवंबर को खेला जाएगा।

    कहां खेला जाएगा इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच?

    इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

    कितने बजे शुरू होगा इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच?

    इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच भारतीय समयानुसार रात आठ बजे शुरू होगा जबकि मुकाबले का टॉस 7:30 बजे होगा।

    कहां देख सकते हैं इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच?

    इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है।

    किस एप पर देख सकते हैं इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच?

    इंडिया-ए और ओमान-ए के बीच राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देख सकते हैं।

