IND A vs Oman A: वैभव सूर्यवंशी फिर दिखाएंगे दम, इस बार सामने होगी ओमान की टीम, जानिए कब और कहां देखें ये मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राइजिंग स्टार टी20 एशिया कप में पाकिस्तान-ए के खिलाफ मिली हार के बाद इंडिया-ए की टीम निश्चित तौर पर हताश होगी। ये टूर्नामेंट में उसकी पहली हार थी। हालांकि, उसके लिए अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। टीम अभी भी अगले दौर में जा सकती है। इसलिए इंडिया-ए की नजरें पाकिस्तान से मिली हार को पीछे छोड़ते हुए अपने अगले मैच पर होंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगले मैच में इंडिया-ए का सामना ओमान से होना है। इस मैच पर एक बार फिर सभी की नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। यूएई के खिलाफ पहले मैच में तूफानी शतक जमाने वाले वैभव ने पाकिस्तान के खिलाफ भी आतिशी पारी खेली। वह अर्धशतक से चूक गए, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने बता दिया कि वह किसी भी गेंदबाज के सामने खौफ में नहीं रहते बल्कि गेंदबाजों को उनसे खौफ होता है।