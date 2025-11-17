IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज को हड़काया, अगली गेंद पर दी कड़ी सजा- Video
भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच रविवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स का मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी का आक्रामक रूप देखने को मिला। उन्होंने मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उबेद शाह को पहले हड़काया और फिर अगली गेंद पर शानदार चौका जमाया। वैभव सूर्यवंशी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी भले ही 14 साल के हो, लेकिन वो उनमें से नहीं, जो अपने कदम पीछे खींचे। युवा सनसनी ने पाकिस्तान ए के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मुकाबले में अपना आक्रामक रुख दिखाया।
बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली ही गेंद पर चौका जमाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इसके बाद भारतीय ओपनर और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उबेद शाह के बीच कई बार बातचीत होती हुई देखी गई।
वैभव-शाह के बीच तनातनी
जब भी वैभव शॉट लगाने से चूक जाएं तो शाह उन्हें एक टक देखें। इस तरह पाकिस्तानी गेंदबाज ने युवा बल्लेबाज का मजाक बनाने की कोशिश की। हालांकि, मैच के तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने उबेद शाह पर तगड़ा पलटवार किया।
वैभव का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें भारतीय ओपनर कहते हुए नजर आ- बॉल डाल ना, बॉल डाल।' अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने कवर्स के ऊपर से शानदार चौका जमाया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा और इस भिड़ंत में भारतीय बल्लेबाज की जीत हुई।
वैभव के प्रयास गए बेकार
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान ए के खिलाफ 45 रन की तेजतर्रार पारी खेली। हालांकि, उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। 79/1 के स्कोर से भारतीय टीम केवल 136 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान को लक्ष्य का पीछा करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और उसने दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।
वैभव सूर्यवंशी का विकेट ही भारतीय टीम के लिए मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। भारतीय टीम ने अपने अगले सात विकेट महज 45 रन के भीतर ही गंवा दिए। पाकिस्तान ने केवल दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारतीय टीम अब मंगलवार को ओमान से भिड़ेगी।
