वैभव के प्रयास गए बेकार

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्‍तान ए के खिलाफ 45 रन की तेजतर्रार पारी खेली। हालांकि, उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। 79/1 के स्‍कोर से भारतीय टीम केवल 136 रन पर सिमट गई। पाकिस्‍तान को लक्ष्‍य का पीछा करने में ज्‍यादा परेशानी नहीं हुई और उसने दो विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

वैभव सूर्यवंशी का विकेट ही भारतीय टीम के लिए मैच का टर्निंग प्‍वाइंट साबित हुआ। भारतीय टीम ने अपने अगले सात विकेट महज 45 रन के भीतर ही गंवा दिए। पाकिस्‍तान ने केवल दो विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की की। भारतीय टीम अब मंगलवार को ओमान से भिड़ेगी।