Video- पाकिस्तान शाहीन के बल्लेबाज माज सदाकत के कैच आउट पर जमकर मचा बवाल, अंपायर के फैसले ने क्रिकेट जगत को चौंकाया
भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच रविवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मुकाबले में माज सदाकत के कैच आउट पर जमकर बवाल हुआ। माज सदाकत का नेहल वाधेरा और नमन धीर ने रीले कैच पकड़ा, जिसे थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। यह फैसला एमसीसी के नए नियम को ध्यान में रखकर लिया गया। जानिए एमसीसी का नया नियम क्या कहता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ए और पाकिस्तान शाहीन के बीच रविवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स का मुकाबला खेला गया, जिसमें एक कैच आउट पर जमकर बवाल मचा। इस घटना में नेहल वाधेरा और नमन धीर शामिल रहे, जिन्होंने मात सदाकत का रीले कैच लपका। हालांकि, थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार देकर सभी को चौंका दिया।
पता हो कि भारत ने लड़खड़ाती पारी के बाद पाकिस्तान शाहीन के सामने 137 रन का आसान लक्ष्य रखा था। पाकिस्तान ए के ओपनर माज सदाकत ने जवाबी हमला बोला और केवल 31 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर टर्निंग प्वाइंट हुआ, जब सुयष शर्मा की गेंद पर सदाकत ने डीप में हवाई शॉट जमाया।
अंपायर के फैसले ने चौंकाया
विवाद की शुरुआत तब हुई जब नेहल वाधेरा ने गेंद पकड़ी और हवा में उछले। जब नेहल हवा में थे, तब उन्होंने गेंद मैदान के अंदर उछाली और नमन धीर ने कैच को पूरा किया। यह देखने में ऐसा लगा कि सही रीले कैच पकड़ा है।
माज सदाकत भी पवेलियन की तरफ लौटने गे क्योंकि उन्हें लगा कि वो आउट हैं। हालांकि, मैदानी अंपायर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को रोका और थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार करने को कहा। जब स्क्रीन पर नॉट आउट का फैसला आया, तो भारत ए सहित क्रिकेट जगत हैरान रह गया। भारत ए के कप्तान जितेश शर्मा ने फैसला दिखाने के बाद तुरंत अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की।
क्या था एमसीसी का नियम
बता दें कि थर्ड अंपायर ने यह फैसला एमसीसी द्वारा जून 2025 में फील्डिंग नियम में बदलाव के आधार पर लिए। बता दें कि कानून 19.5.2 में संशोधन किया गया, जिसमें हवा में उड़कर रीले कैच और सीमा रेखा के बाहर गेंद को छूने से संबंधित उलझनों को सुलझाया गया।
पिछले नियम में केवल पहले फील्डर की पोजीशन और ग्राउंड पर रहने की बात को ध्यान रखा जाता था। इससे बाउंड्री के बाहर कई हवाई कैच लेने की अनुमति थी।
कानून अपडेट हुआ
कानून अपडेट में जरूरी है कि सभी खिलाड़ी, जो गेंद से संपर्क करते हैं, उन्हें मैदान में पैर रखने की विशेष जरुरतों का ख्याल रखना होगा। एक फील्डर बाउंड्री के बाहर से हवा में उड़कर गेंद को एक बार छू सकता है, लेकिन उसे मैदान के अंदर आना होगा और तब तक रहना होगा जब तक गेंद पूरी नहीं हो जाए यानी बॉल को डेड मान लिया जाए।
19.5.2.1 सब-क्लॉज के मुताबिक जब कोई खिलाड़ी सीमा रेखा के पार हवा में उछलकर गेंद से संपर्क में आए और वो बाउंड्री के बाहर रह जाए तो इसे बाउंड्री करार दिया जाएगा। इस मामले में नेहल वाधेरा गेंद को छूने के बाद बाउंड्री लाइन के पार चले गए तो आउट नहीं दिया गया।
विवाद क्यों बढ़ा
माज सदाकत के कैच आउट का विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि अंपायर ने इस गेंद पर पाकिस्तान शाहीन को न तो छक्का और न ही एक रन दिया क्योंकि बल्लेबाजों ने रन नहीं लिया था।
बहरहाल, सदाकत ने इस भाग्यशाली फैसले का पूरा लाभ उठाया और पाकिस्तान शाहीन्स को भारत ए पर 8 विकेट की जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान शाहीन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की।
