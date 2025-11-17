स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत ए और पाकिस्‍तान शाहीन के बीच रविवार को एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का मुकाबला खेला गया, जिसमें एक कैच आउट पर जमकर बवाल मचा। इस घटना में नेहल वाधेरा और नमन धीर शामिल रहे, जिन्‍होंने मात सदाकत का रीले कैच लपका। हालांकि, थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार देकर सभी को चौंका दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पता हो कि भारत ने लड़खड़ाती पारी के बाद पाकिस्‍तान शाहीन के सामने 137 रन का आसान लक्ष्‍य रखा था। पाकिस्‍तान ए के ओपनर माज सदाकत ने जवाबी हमला बोला और केवल 31 गेंदों में अर्धशतक जमा दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर टर्निंग प्‍वाइंट हुआ, जब सुयष शर्मा की गेंद पर सदाकत ने डीप में हवाई शॉट जमाया।

अंपायर के फैसले ने चौंकाया विवाद की शुरुआत तब हुई जब नेहल वाधेरा ने गेंद पकड़ी और हवा में उछले। जब नेहल हवा में थे, तब उन्‍होंने गेंद मैदान के अंदर उछाली और नमन धीर ने कैच को पूरा किया। यह देखने में ऐसा लगा कि सही रीले कैच पकड़ा है।

माज सदाकत भी पवेलियन की तरफ लौटने गे क्‍योंकि उन्‍हें लगा कि वो आउट हैं। हालांकि, मैदानी अंपायर्स ने पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज को रोका और थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार करने को कहा। जब स्‍क्रीन पर नॉट आउट का फैसला आया, तो भारत ए सहित क्रिकेट जगत हैरान रह गया। भारत ए के कप्‍तान जितेश शर्मा ने फैसला दिखाने के बाद तुरंत अधिकारियों से स्‍पष्‍टीकरण की मांग की।

क्‍या था एमसीसी का नियम बता दें कि थर्ड अंपायर ने यह फैसला एमसीसी द्वारा जून 2025 में फील्डिंग नियम में बदलाव के आधार पर लिए। बता दें कि कानून 19.5.2 में संशोधन किया गया, जिसमें हवा में उड़कर रीले कैच और सीमा रेखा के बाहर गेंद को छूने से संबंधित उलझनों को सुलझाया गया।