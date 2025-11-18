Language
    '14 साल के हो, कैसे मारते हो ये छक्‍के?' ओमान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ खेलने को हैं बेताब

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्‍लेबाजी से लोगों को दीवाना बनाया है। 14 साल के वैभव ने मौजूदा एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स में बेहतरीन बल्‍लेबाजी की और अब ओमान के खिलाफ हमला बोलने को तैयार हैं। ओमान के खिलाड़ी भी युवा भारतीय बल्‍लेबाज के सामने खेलने को बेताब हैं।

    वैभव सूर्यवंशी

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्‍लेबाजी से एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 का क्रेज फैंस के बीच बढ़ा दिया है। 14 साल के वैभव ने पिछले सप्‍ताह यूएई के खिलाफ ग्रुप बी के मुकाबले में केवल 32 गेंदों में सैकड़ा जमाया।

    इसके बाद उन्‍होंने पाकिस्‍तान के खिलाफ 45 रन की तूफानी पारी खेली थी। वैभव टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बने हुए हैं। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने दो मैचों में 189 रन ठोके। ओमान के युवा खिलाड़ी आर्यन बिश्‍ट और समय श्रीवास्‍तव ने भारत ए के खिलाफ मैच से पहले सूर्यवंशी के खिलाफ खेलने की उत्‍सुकता जाहिर की।

    14 साल का बड़ा करिश्‍मा

    आर्यन बिश्‍ट ने टाइम्‍स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि वो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट गेंद पर प्रहार करते देख आश्‍चर्यचकित रह गए। आर्यन ने कहा, 'हमने वैभव सूर्यवंशी को टीवी पर देखा और अब उनके खिलाफ खेलेंगे।'

    आर्यन ने आगे कहा, 'जब आप 14 साल के हो और इतनी दूर गेंद पर प्रहार कर सके तो वाकई शानदार बात है। वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। विशेषकर जब 14 साल का हो। 14 साल के हो, कैसे मारते हो ये छक्‍के? वो बहुत अच्‍छे हैं और इसलिए मेरा ध्‍यान उनके खिलाफ खेलने पर लगा है।'

    वैभव से मिलने की बेताबी

    मध्‍यप्रदेश के भोपाल के समय श्रीवास्‍तव ने आर्यन की बात पर सहमति जताई। समय ने कहा, 'वैभव से मिलने का शानदार मौका है। मैं क्रिकेट के लिए उनकी मानसिकता को जानना चाहता हूं। वो केवल 14 साल का है और अपने क्रिकेट में इतना बेहतर कर रहा है। वो इतने लंबे छक्‍के मारता है, जो कि शानदार है। मैं वाकई उनसे मिलकर बात करना चाहता हूं।'

    14 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्‍होंने 35 या कम गेंदों में टी20 प्रारूप में दो शतक जड़े।

