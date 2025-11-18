स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बेखौफ बल्‍लेबाजी से एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 का क्रेज फैंस के बीच बढ़ा दिया है। 14 साल के वैभव ने पिछले सप्‍ताह यूएई के खिलाफ ग्रुप बी के मुकाबले में केवल 32 गेंदों में सैकड़ा जमाया।

इसके बाद उन्‍होंने पाकिस्‍तान के खिलाफ 45 रन की तूफानी पारी खेली थी। वैभव टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बने हुए हैं। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने दो मैचों में 189 रन ठोके। ओमान के युवा खिलाड़ी आर्यन बिश्‍ट और समय श्रीवास्‍तव ने भारत ए के खिलाफ मैच से पहले सूर्यवंशी के खिलाफ खेलने की उत्‍सुकता जाहिर की।

14 साल का बड़ा करिश्‍मा आर्यन बिश्‍ट ने टाइम्‍स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि वो 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट गेंद पर प्रहार करते देख आश्‍चर्यचकित रह गए। आर्यन ने कहा, 'हमने वैभव सूर्यवंशी को टीवी पर देखा और अब उनके खिलाफ खेलेंगे।'

आर्यन ने आगे कहा, 'जब आप 14 साल के हो और इतनी दूर गेंद पर प्रहार कर सके तो वाकई शानदार बात है। वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। विशेषकर जब 14 साल का हो। 14 साल के हो, कैसे मारते हो ये छक्‍के? वो बहुत अच्‍छे हैं और इसलिए मेरा ध्‍यान उनके खिलाफ खेलने पर लगा है।'