IND A vs AUS A: बारिश ने दिया ऑस्ट्रेलिया का साथ, तिलक वर्मा भी नहीं बचा पाए टीम इंडिया की लाज

एशिया कप-2025 के फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा ने एक बार टीम को संकट से बचाने की कोशिश की लेकिन आज किस्मत उनके साथ नहीं थी। इंडिया-ए की तरफ से खेलते हुए तिलक ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अर्धशतक जमाया लेकिन टीम को जीत नहीं मिली।

अंकुश शुक्ला, जागरण कानपुर : ऑस्ट्रेलिया ए शुक्रवार को सीरीज के दूसरे वनडे में भारत-ए को नौ विकेट से मात देकर पहले मैच में मिली 171 रनों की हार का बदला ले लिया है। भारत ए के 246 रनों के जवाब में उतरी कंगारू टीम ने 5.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 48 रन बना लिए थे। लेकिन वर्षा के कारण मुकाबला करीब तीन घंटे तक बाधित रहा। इसके बाद डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 25 ओवर में 160 रनों का लक्ष्य मिला। जिसे कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज मैकेंजी हार्वे (70) और कूपर कोनोली (50) की अर्धशतकीय पारी ने 16.4 ओवर में हासिल कर वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।

वहीं, टीम का एकमात्र विकेट 6.5 ओवर में जैक फ्रेजर के रूप में गिरा। फ्रेजर 20 गेंदों में 36 रन बनाकर निशांत सिंधु का शिकार हुए। अब पांच अक्टूबर को सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। लड़खड़ा गई भारतीय पारी इससे पहले ग्रीन पार्क में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम भारत की पारी शुरुआती झटकों के बाद लड़खड़ाई। अभिषेक और श्रेयस का बल्ला खामोश होने पर एक बार फिर तिलक वर्मा संकटमोचक बने। तिलक ने छह ओवर के भीतर ही तीन विकेट गिरने पर पिच पर आए रियान पराग (58 रन) के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने अपनी पारी के दौरान 122 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके और पांच छक्के की मदद से 94 रन बनाए। उनका साथ रवि विश्नोई (30 रन) व हर्षित राणा (21 रन) और अर्शदीप (10 रन नाबाद) ने दिया। टीम के अंतिम विकेट के रूप में तिलक पवेलियन लौटे। वे 45.5 ओवर में जैक एड्वर्ड की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कूपन कोनोली के हाथों बाउंड्री पर लपके गए। उनके आउट होते ही भारत ए की पारी का 246 पर अंत हुआ।