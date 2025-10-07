ENG W vs BAN W: एक्लस्टन के बाद हीदर नाइट ने किया कमाल, गिरते-पड़ते इंग्लैंड को मिली जीत

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी। सोफी एक्लस्टन की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने 178 रन बनाए लेकिन इंग्लैंड को यह लक्ष्य हासिल करने में काफी मुश्किल हुई। हीदर नाइट की नाबाद 79 रनों की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को वनडे वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए काफी परेशान कर दिया। गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में एक समय तो लग रहा था कि बांग्लादेश आज उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को हरा देगी, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी हीदर नाइट ने नाबाद 79 रनों की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई।

इंग्लैंड को जीत के लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला था। सोफी एक्लस्टन के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज परेशानी में दिखीं और पूरी टीम 49.4 ओवरों में 178 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड को ये टारगेट हासिल करने में परेशानी हुई। उसने लड़ाई लड़ते हुए 46.1 ओवरों में छह विकेट खोकर चार विकेट से जीत हासिल की।

बांग्लादेशी गेंदबाजों ने किया परेशान बांग्लादेश ने एक समय इंग्लैंड की हालत खराब कर दी थी। 78 रनों पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। फिर नाइट ने पारी को संभाला और चार्ली डीन ने उनका साथ दिया। एमी जोंस पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मारुफा अख्तर का शिकार बनीं। टैमी बेयुमोंट को भी अख्तर ने सातवें ओवर की पहली गेंद पर आउट किया। वह 13 रन ही बना पाईं जबिक जोंस एक रन ही बना सकी थीं। यहां इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 29 रन था।

नेट सिवर ब्रंट और नाइट ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पारी को संभालने की कोशिश की। स्कोर 69 पर ही पहुंचा था कि ब्रंट को फाहिमा खातून ने पवेलियन की राह दिखाई। वह 41 गेंदों पर 32 रन ही बना सकीं। इसी स्कोर पर सोफी डंकली ने भी खातुन का शिकार बन गईं और इंग्लैंड ने अपना चौथा विकेट खो दिया।

78 रनों के कुल स्कोर पर खातुन ने इंग्लैंड को पांचवां झटका दिया। वह इस बार एम्मा लैम्ब को आउट करने में सफल रहीं जो एक ही रन बना सकी थीं। एलिसा कैप्सी ने नाइट का साथ देने की कोशिश की लेकिन ज्यादा आगे अपनी पारी को नहीं ले जा पाईं। कैप्सी ने 34 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 20 रन बनाए।

नाइट और डीन ने दिलाई जीत छह विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड से जीत 76 रन दूर थी। बांग्लादेश एक बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ रही थी। तभी नाइट ने जिम्मा उठाया और आराम से बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की। डीन ने उनका साथ दिया और टीम को जीत दिलाई। नाइट ने 111 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्के की मदद से शानदार पारी खेली। डीन ने 56 गेंदों पर दो चौकों की मदद से नाबाद 27 रन बनाए।

एक्लस्टन का जलवा इससे पहले, इंग्लैंड की बाएं हाथ की फिरकी गेंदबाज एक्लेस्टन ने अपने शानदार प्रदर्शन से बांग्लादेश को बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करने दिया। एक्लेस्टन ने 24 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि बाकी स्पिनरों ने उनका बेहतरीन साथ निभाते हुए बांग्लादेश को 178 रन पर ढेर कर दिया। बांग्लादेश की ओर से सोभाना मोस्तारी ने 108 गेंदों पर धैर्यपूर्ण 60 रन बनाए, जबकि निचले क्रम में आई राबेया खान ने मात्र 27 गेंदों पर 43 रनों की आतिशी पारी खेली और दिखाया कि शीर्ष क्रम की बल्लेबाजों को कैसा प्रदर्शन करना चाहिए था। एक्लेस्टन के अलावा इंग्लैंड की आफ स्पिनरों डीन (2/28) और एलिस कैप्सी (2/31) ने दो-दो विकेट लिए।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम को शुरुआती झटका दिलाने का श्रेय तेज गेंदबाज लारेन बेल को गया, जिन्होंने रुबिया हैदर को 14वें रन पर आउट किया। इससे पहले बेल के ओवर में शार्मिन अख्तर ने तीन चौके जड़े थे। कप्तान ब्रंट ने गेंदबाज पर भरोसा बनाए रखा और जल्द ही सफलता मिल गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर लिंसी स्मिथ ने भी शुरुआत से ही रन रोककर दबाव बनाया। उन्होंने कप्तान निगार सुल्ताना को बिना खाता खोले चार्ली डीन के हाथों शॉर्ट कवर पर कैच कराया।