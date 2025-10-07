Women world cup: संघर्ष कर रही भारतीय बल्लेबाजों को मिलने वाली है राहत, विशाखापत्तनम की पिच पर होगी रनों की बारिश

पीटीआई, विशाखापत्तनम: विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रही भारतीय टीम की बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपने दो महत्वपूर्ण मैचों में विशाखापत्तनम की संतुलित पिच पर काफी मदद मिल सकती है। विशाखापत्तनम में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी।

23 जनवरी, 2014 को भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच के बाद, यह मैदान 11 साल के अंतराल के बाद किसी महिला वनडे मैच की मेजबानी करेगा।

बल्लेबाजों की होती है मौज

आंध्र क्रिकेट संघ (एसीए) के एक अधिकारी ने बताया अगर आप आईपीएल सहित पिछले कुछ मैचों पर नजर डालें, तो यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मददगार साबित होगी। हालांकि ओस नहीं पड़ती है, तो गेंदबाजों विशेषकर स्पिनरों को मैच आगे बढ़ने के साथ कुछ मदद मिलेगी। इस स्टेडियम पर चार बार 320 से ज्यादा और छह बार 280 से 299 के बीच का स्कोर बना है। भारतीय महिला टीम को गुवाहाटी श्रीलंका के विरुद्ध व कोलंबो में पाकिस्तान के विरुद्ध रन बनाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी।