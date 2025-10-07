Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Women world cup: संघर्ष कर रही भारतीय बल्लेबाजों को मिलने वाली है राहत, विशाखापत्तनम की पिच पर होगी रनों की बारिश

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:12 PM (IST)

    विश्व कप में संघर्ष कर रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विशाखापत्तनम की संतुलित पिच से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महत्वपूर्ण मैचों में मदद मिल सकती है। हरमनप्रीत कौर की टीम यहां दक्षिण अफ्रीका से गुरुवार को और ऑस्ट्रेलिया से 12 अक्टूबर को खेलेगी। 11 साल बाद यह मैदान महिला वनडे मैच की मेजबानी कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजों ने अभी तक किया है निराश

    पीटीआई, विशाखापत्तनम: विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रही भारतीय टीम की बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपने दो महत्वपूर्ण मैचों में विशाखापत्तनम की संतुलित पिच पर काफी मदद मिल सकती है। विशाखापत्तनम में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका और 12 अक्टूबर को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    23 जनवरी, 2014 को भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच के बाद, यह मैदान 11 साल के अंतराल के बाद किसी महिला वनडे मैच की मेजबानी करेगा।

    बल्लेबाजों की होती है मौज

    आंध्र क्रिकेट संघ (एसीए) के एक अधिकारी ने बताया अगर आप आईपीएल सहित पिछले कुछ मैचों पर नजर डालें, तो यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मददगार साबित होगी। हालांकि ओस नहीं पड़ती है, तो गेंदबाजों विशेषकर स्पिनरों को मैच आगे बढ़ने के साथ कुछ मदद मिलेगी। इस स्टेडियम पर चार बार 320 से ज्यादा और छह बार 280 से 299 के बीच का स्कोर बना है। भारतीय महिला टीम को गुवाहाटी श्रीलंका के विरुद्ध व कोलंबो में पाकिस्तान के विरुद्ध रन बनाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी।

    मिताली और कल्पना के नाम होंगे स्टैंड

    पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज और विकेटकीपर रवि कल्पना के नाम पर 12 अक्टूबर को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच से पहले एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में स्टैंड बनाए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- IND W vs PAK W: हार के बाद पाकिस्तान को मिला एक और जख्म, आईसीसी ने सिदरा अमीन को लगाई फटकार

    यह भी पढ़ें- IND W vs PAK W: खिलाड़ियों के घूरने से लेकर रन आउट कॉन्ट्रोवर्सी तक, भारत और पाकिस्तान मैच में इन विवादों ने बटोरी सुर्खियां