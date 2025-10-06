IND W vs PAK W: हार के बाद पाकिस्तान को मिला एक और जख्म, आईसीसी ने सिदरा अमीन को लगाई फटकार
भारत के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने वाली पाकिस्तान की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आईसीसी ने फटकरा लगाई है। ऐसा उनके मैदान पर किए गए व्यवहार के कारण हुआ है। सिदरा ने रविवार को भारत के खिलाफ 81 रनों की पारी खेली थी लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी थीं।
पीटीआई, कोलंबो: पाकिस्तान की प्रारंभिक बल्लेबाज सिदरा अमीन को भारत के विरुद्ध महिला विश्व कप मैच के दौरान आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के लिए आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने फटकार लगाई और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जुड़ गया।
अमीन ने रविवार को भारत के विरुद्ध आर प्रेमदासा स्टेडियम में 81 रन की पारी खेली लेकिन उनकी टीम जीत के लिए 247 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 रन पर आउट हो गई। अमीन की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी के बावजूद भारत ने मैच 88 रन से जीता।
आचार संहिता का किया उल्लंघन
आईसीसी ने कहा कि सिदरा को खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह उल्लंघन 'अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों या खेल के दौरान इस्तेमाल होने वाली किसी चीज' के 'अनादर' से संबंधित है।
40वें ओवर का है मामला
यह घटना पाकिस्तान के लक्ष्य का पीछा करते हुए 40वें ओवर में हुई जब स्नेह राणा द्वारा आउट होने के बाद उन्होंने अपना बल्ला जोर से पिच पर मारा। आईसीसी ने कहा कि इसके साथ ही उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है और यह 24 महीने की अवधि में उनका पहला उल्लघंन था। आईसीसी के मुताबिक, अमीन ने इस उल्लघंन और एमिरेट्स आइसीसी मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल के सदस्य शैंड्रा फ्रिट्ज द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया है इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।
